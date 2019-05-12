​بالتواريخ وأرقام القطع.. ننشر خريطة تسليم أراضي الإسكان في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تعمل وزارة الإسكان على الإسراع من تسليم الأراضي التي تم طرحها للمواطنين خلال الفترات الماضية، فيبدأ جهاز القاهرة الجديدة يوم 9 يوليو وحتى 19 سبتمبر تسليم أراضي المرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية، والمتبقى من المراحل السابقة، بمشروع "بيت الوطن".

وجاء تسليم الأراضي بأرقام القطع وأسم المنطقة على النحو التالي:

- المنطقة A من القطعة 2 وحتى القطعة 95 في الفترة من 9 إلى 10 يوليو.

- المنطقة B من رقم القطعة 35 حتى 87 يوم 11 وحتى 13 يوليو.

- المنطقة C من 2 إلى 130 يوم 16 وحتى 19 يوليو.

- المنطقة D من 1 إلى 101 يوم 20 وحتى 25 يوليو.

- المنطقة E من 1 إلى 87 يوم 28 يوليو وحتى 1 يونيو

- المنطقة F من 1 إلى 92 يوم 2 يونيو وحتى 4 يونيو.

- المنطقة G من 1 إلى 109 يوم 9 وحتى 7 ينيو.

- المنطقة H من 1 إلى 102 يوم 10 يونيو وحتى 15 يونيو.

-المنطقة J من 2 إلى 213 يوم 28 ينيو وحتى 5 أغسطس.

وتم تخصيص يومي 18 و18 سبتمبر لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

Advertisements

كما يبدأ جهاز مدينة 6 أكتوبر، تسليم قطع الأراضي التي تم تخصيصها بالقرعة العلنية خلال 2018 و2019 ضمن محور أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزًا.

وجاءت تواريخ تسليم كل نوع من الأراضي وأرقام مسليل كل قطعة وما المطلوب لاستلامها على النحو التالي:

أولا.. أراضي الأسكان الاجتماعي:

يبدا تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي مسلسل 1 من 1 : 100 بداية من يوم 28 يوليو وحتى 4 أغسطس، والقطع من 101 : 220 ، من 5 أغسطس وحتى 20 أغسطس المقبل، والقطع من 221 : 340 من يوم 21 أغسطس وحتى 2 سبتمبر المقبل، وفقا لتصريحات المهندس شريف الشربيني لمصراوي.

وتابع الشربيني: يتم تسليم القطع 341 :467 يوم 3 سبتمبر وحتى يوم 10 سبتمبر، كما تم تخصيص يوم 11 سبتمبر ولمدة 5 أيام لمن تخلف عن استلام تلك القطع.

أما الأراضي الواقعة في المسلسل رقم 2 فسيبدأ تسليم القطع من 1 : 144 يوم 22 سبتمبر وحتى1 أكتوبر المقبل، كما تم تخصيص 2 أكتوبر لمن تخلف عن استلام تلك القطع، كما سيتم تسليم القطع بمسلسل 3، من 1 : 80 يوم 13 أكتوبر وحتى 22 أكتوبر، وتم تخصيص يوم 23 أكتوبر لمن تخلف عن استلام تلك القطع.

كما سيتم تسليم أراضي الإسكان الاجتماعى بمنطقة شمال طريق الواحات جنوب الأحياء السكنية مسلسل رقم (1 – 2 – 3)، والمخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 10 أغسطي 2016 يوم 16 يونيو، وحتى 12 ديسمبر المقبل.

ثانيًا.. أراضي الإسكان المتميز:

سيتم تسليم القطع بمنطقة شمال طريق الواحات جنوب الأحياء السكنية مسلسل رقم 2، بداية من القطعة 1 : 100 يوم 1 ديسمبر وحتى 11 ديسمبر.

ثالثا.. الأراضي الأكثر تميزا.

وبالنسبة لأراضي الإسكان الأكثر تميزًا، سيتم تسليم القطع في المنطقة المحصورة بين القرية السياحية الثانية والثالثة بجوار نادي الصيد المصري، مسلسل رقم 3، من القطعة رقم 1 : 107 يوم 16 يونيو وحتى 25 يونيو المقبل، أما القطع الواقعة بمنطقة التوسعات الشرقية بالحى السادس، مسلسل رقم 1، سيتم تسليم الطع رقم 1A إلى A145 يوم 7 يوليو إلى 15 يوليو.

وأكد رئيس الجهاز أنه لابد من الحاجزين عند التقدم لاستلام قطعة الأرض الخاصة بهم في أي نوع، لابد من إحضار بطاقة الرقم القومي، وإخطار التخصيص.