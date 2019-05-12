أخبار مصر | "السياحة" تطلق الموسم الجديد من سلسلة أفلام أسرار الحضارة المصرية القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السياحة" تطلق الموسم الجديد من سلسلة أفلام أسرار الحضارة المصرية القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مؤتمرا للإعلان عن إطلاق الموسم الجديد من سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مجموعة قنوات MediaSet الإيطالية، أكبر مجموعة بث إعلامي في ايطاليا، عن أسرار الحضارة المصرية القديمة بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية وذلك وسط حضور وسائل الاعلام الإيطالية والمصرية.

وتذاع هذه الحلقات فى برنامج Freedom Oltre Il Confine والذي يقدمه المذيع الإيطالى الشهير روبرتو جاكوبو Roberto Giacobbo أحد أشهر مقدمى البرامج السياحية الأكثر انتشارا في إيطاليا.

وشارك في الحضور اليوم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة،والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، وخالد أبو بكر رئيس المجلس الأعمال المصرى الإيطالى.

كما حضر مقدم البرنامج المذيع روبرتو جاكوبو ، وفريق العمل، وچورچيو ريستيللي Giorgio Restelli مدير الانتاج الفني بمجموعة قنوات Mediaset الإيطالية ، وسبستيانو لومباردي Sebastian Lombardi مدير القناة الرابعة الإيطالية Rete 4.

وشارك في الحضور وفد من ممثلي أشهر الصحف الايطالية اليومية الأكثر مبيعا في ايطاليا وهى Corriere della sera – Repubblica – Stampa – Giornale – Libero – Verita – Sole 24 – Italia Oggi – Leggo " ، ووكالة الأنباء الايطالية الأولي ANSA ، والمجلة الاسبوعية الشهيرة Sorrisi e Canzoni، والذين تستضيفهم الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في مصر خلال الفترة من 10 مايو الي 13 مايو الجارى في زيارة تعريفية تتضمن زيارة منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول والمتحف المصري بالتحرير وشارع المعز وخان الخليلي.

وفى كلمتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط الي أن هذا الاسبوع يعد أسبوعا هاما في الترويج والتنشيط للسياحة المصرية، حيث بدأ بالاعلان عن الشراكة مع شبكات CNN العالمية، واليوم يتم الاعلان عن التعاون مع مجموعة قنوات mediaset الايطالية ، مؤكدة على أهمية إقامة شراكات متعددة لنصل الى كافة الاسواق السياحية المختلفة.

كما أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول من البرنامج والذي تم إذاعته عن الحضارة المصرية القديمة في ايطاليا في الفترة من ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨ الي ١٤ فبراير ٢٠١٩، حيث حازت الحلقات التي أذيعت، وعددها ١٢ ، على أعلي نسب مشاهدة بين قنوات التلفزيون الرسمي الايطاليRAI / MEDIASET وكان متوسط مشاهدة الحلقات يتراوح بين مليون ونصف الي خمسة ملايين مشاهدة للحلقة الواحدة ، وفقا لما أعلنته القناة الإيطالية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه نظرا لهذا النجاح تم الاتفاق على تسجيل سلسلة أخرى من الحلقات عن مصر تتضمن اكثر من ١٣ حلقة جديدة تم تصويرها في أسوان وأبو سمبل وأبيدوس بسوهاج والأقصر والجيزة وسقارة خلال الفترة من 2 الي 18 ابريل الماضى.

وقالت الوزيرة أن ذلك يأتي في إطار الدعاية والترويج لمصر في إيطاليا التي تعد أحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الى مصر، ويساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة من هناك، بالإضافة إلى الترويج لمنتج السياحة الثقافية الذي تتميز به مصر.

وأكدت الوزيرة على عظمة وثراء الحضارة المصرية القديمة التي لازالت تبهر العالم ، وعلى الاثار المصرية التى ستظل تحكي لنا عن عظمة وعبقرية الانسان المصري القديم.

وأوضحت أن آليات الترويج الحديثة تعتمد الان علي الحكاية والمكان والناس، وليس علي الصورة فقط؛ مشيرة إلى ان السائح يبحث الان علي معايشة تجربة جديدة.

ووجهت الوزيرة الشكر لوزارة الآثار للتعاون المستمر والدعم الذى تقدمه للمساهمة فى النهوض بقطاع السياحة، كما تقدمت بالشكر للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة لما تقوم به من على جهودها للترويج لمصر بشكل مختلف.

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وأشارت الوزيرة إلى مشاركتها فى تسجيل لقاء فى هذا البرنامج من المتحف المصري الكبير فى إطار الترويج لافتتاح المتحف GEM2020والذى يعتبر أحد أهم المحاور الرئيسية للحملة الترويجية لمصر.

و تقدمت الوزيرة بالشكر للدكتور زاهي حواس لما يبذله من جهود لاعلاء صورة مصر حيث يعتبر أيقونة مصرية أمام العالم.

وخلال كلمته أشاد الدكتور زاهي حواس بتعاون وزارة السياحة مع مجموعة قنوات Mediaset الإيطالية، ومع المذيع الايطالي الشهير روبرتو جاكوبو للترويج للسياحة للمصرية في ايطاليا، مؤكدا على النجاح الكبير الذي حققته حلقات البرنامج عند إذاعتها في ايطاليا، مشيرا الي أن هذا التعاون سيساهم في عودة السياحة الايطالية الي مصر.

كما أشاد باتفاقية التعاون التي اطلقتها وزارة السياحة منذ ثلاثة ايام مع شبكة CNN العالمية للترويج للسياحة المصرية.

ومن جانبه أكد المذيع روبرتو جاكوبو على النجاح الكبير الذي حققته الحلقات الأولى للبرنامج عن مصر، وقدم فيديو تعريفي عن البرنامج وما قام بتصويره في الدول المختلفة، كما عرض فيلما يقدم نبذة عما سيتضمنه الموسم الجديد من حلقات البرنامج عن مصر، كما عرض جزء من الحلقة التي أذيعت في الموسم الأول للبرنامج والتي تصويرها من المتحف المصري الكبير والتي استضاف خلالها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ولاقت نجاحا كبيرا، حيث حازت على 2 مليون مشاهدة، مقدما الشكر لوزيرة السياحة على الدعم الذي قدمته الوزارة للبرنامج اثناء تصويره الحلقات في مصر.

وأوضح أنه نظرا لتزايد رغبة المشاهد الايطالي في التعرف علي أسرار جديدة عن الحضارة المصرية القديمة خصص البرنامج فقرات جديدة عن مصر باسم " تصاريح خاصة" حيث تم التصوير في أماكن آثرية لا يعرفها السائحون مثل الاوزيريون بمعبد ابيدوس وبئر أوزوريس بمنطقة الأهرام ، كما نزل البرنامج داخل مقبرة اكتشفت حديثا في ذراع أبو النجا بالأقصر ، ودخل لمقبرة مرضعة توت عنخ امون بسقارة ، ومقبرة السفير الذي كتب بنود اتفاقية السلام مع الحيثيين في عهد رمسيس الثاني ، لافتا أن كل ذلك سيذاع حصريا ولأول مرة علي التلفزيون الايطالي

ومن ناحيته قال المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أن مثل تلك الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من خلال استضافة وفود القنوات التلفزيونية تساهم في الترويج لمصر وزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر، مشيرا الى أن الهيئة كانت قد استضافت مقدم وفريق عمل هذا البرنامج في سبتمبر الماضي لتصوير ٨ حلقات جديدة عن أسرار الحضارة الفرعونية العريقة، وبعد نجاح الموسم الاول قامت الهيئة باستضافتهم مرة أخرى في ابريل الماضي لتصوير الموسم الجديد.

وأشاد المهندس أحمد يوسف بجهود فريق البرنامج التلفزيوني الايطالي في إبراز معالم مصر السياحية والأثرية، موضحا أنه من المقرر اذاعة مؤتمر اليوم فى نشرات الأخبار بقنوات المجموعة التلفزيونية MediaSetوهي قنواتItalia 1 – Rete 4 – Canale 5.

ومن جانبه قال عماد فتحي المستشار السياحي السابق فى ايطاليا أن برنامج Freedom oltre il confine هو الأشهر في إيطاليا، وأن مجموعة ميديا سيت الإيطالية، هي أكبر مجموعة بث إعلامي في إيطاليا، أنشئت في سنة ١٩٨٧وأسسها رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني، وأضاف أن مقدم البرنامج روبرتو جاكوبو RobertoGiacobbo هو واحد من أشهر مقدمى البرامج السياحية الأكثر انتشارا في إيطاليا، ويعتبر أحد أعمدة التليفزيون الإيطالي، وسبق وأن حصل كتابه عن الملكة حتشبسوت La Donna Faraona علي جائزة الأكثر مبيعا في ايطاليا.

وأوضح أن حلقات البرنامج في موسمه الأول، تناولت آخر الاكتشافات الاثرية بمصر مثل مقبرة ميحو بسقارة ، وترميم مركب خوفو الثانية، وتم اذاعة حلقة خاصة عن مسار العائلة المقدسة بمصر بمناسبة اعياد الميلاد والكريسماس .

واضاف أنه تم إذاعة حلقة عن أسرار الأهرامات الثلاثة والتى كان ضيفها الدكتور زاهي حواس وزير الاثار الأسبق، بالإضافة الي حلقة معركة قادش التي تعتبر اول اتفاقية سلام في تاريخ البشرية وتم ختام الحلقات في 14 فبراير الماضي بمناسبة عيد الحب بحلقة خاصة عن الملكة نفرتاري وقصة تفضيل الملك رمسيس الثاني لها من بين زوجاته وبناؤه لها معبدا بابو سمبل ومقبرة خاصة تعد من اجمل المقابر الفرعونية علي الاطلاق بوادي الملكات.

واشار الى انه نتيجة للنجاح الكبير لحلقات الموسم الأول قامت قناة Focus الايطالية المتخصصة في الاكتشافات العلمية والأثرية بإعادة إذاعة الحلقات مرة اخرى