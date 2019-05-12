أخبار مصر | طوارئ بموانئ البحر الأحمر لاستيعاب عودة العمالة المصرية وسفر خدمة الحجاج بموسم العمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طوارئ بموانئ البحر الأحمر لاستيعاب عودة العمالة المصرية وسفر خدمة الحجاج بموسم العمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير النقل، المهندس كامل الوزير، رئيس وقيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بموانيها (سفاجا/الغردقة/نويبع) لبدء موسم عودة العمالة المصرية بدول الخليج لقضاء اجازة الاعياد مع ذويهم وسفر عمالة خدمة الحجاج بالتزامن مع موسم العمرة وذلك على متن خمس سفن وهى امانة والقاهرة بميناء سفاجا ، برنسيسة وسينا بميناء نويبع والعبارة الرياض بميناء الغردقة ( رحلات مكوكية).

وشدد "الوزير" على تجهيز قرى خدمة الركاب بمدينتى سفاجا و الغردقة وقرية الحجاج بمدينة نويبع لاستقبال الركاب وتقديم خدمات متميزة ومنع تكدسهم أمام بوابات الميناء والتنسيق مع كافة الاجهزة العاملة بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء وإدارة المرور لتوفير دوريات متابعة مستمرة لتوجيه الركاب قبل دخولهم للميناء والقضاء على ظاهرة تكدس الأتوبيسات امام بوابة الميناء.

ومن جانبه صرح اللواء أيمن صالح، رئيس الهيئة، بأن مديرى الموانئ سيقومون بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات وسرعة انهاء اجراءات الافراج عن سيارات التربتيك القادمة بصحبة الركاب . والتأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل اى مشكلة مع ادارة الميناء فى حينه والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانى بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب الى محافظتهم وكذلك التنسيق مع شرطة المرور بالمحافظات لتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم امام ابواب الموانئ.

كما أكد ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات والزام مالكى العبارات بالالتزام بالاعداد المسموح بها وضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة وقيام لجنة من التفتيش البحرى بالمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للابحار وتوفير كافة اجراءات التأمين ومعدات الاطفاء والانقاذ بما يتناسب مع اعداد الركاب وفى حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب.