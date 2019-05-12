انت الان تتابع فنانون وصحفيون في عزاء الراحلة محسنة توفيق (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من العزاء

بدأت مراسم عزاء الفنانة الراحلة محسنة توفيق، مساء اليوم السبت، في مسجد عمر مكرم، بحضور عدد من الفنانين والصحفيين. ورحلت الفنانة محسنة توفيق، عن الحياة يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 79 عامًا بعد معاناة مع المرض. شارك في تأدية واجب العزاء كل من الفنان نبيل الحلفاوي، والفنان سامي مغاوري، والفنان محمود قابيل، والفنان صبري فواز، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، والصحفي محمود سعد، والصحفي محمد الغيطي، والكاتب الصحفي، جمال فهمي، والكاتب الصحفي إبراهيم منصور، وغيرهم.

وولدت الراحلة في 29 ديسمبر عام 1939، وحصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة في عام 1968، وعرفت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في مجموعة من أبرز أعماله، هي: (إسكندرية ليه، العصفور، الوداع يا بونابرت)، لكنها عملت على نحو أكبر خلال مشوارها الفني في الدراما التليفزيونية، من مسلسلاتها: (ليالي

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