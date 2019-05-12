انت الان تتابع صندوق النقد يعلق على برامج الحماية الاجتماعية بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صندوق النقد الدولي

تلقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إشادة من بعثة صندوق النقد الدولي -التي تزور مصر حاليا- حول ما تحقق من إنجاز في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، جاء ذلك خلال اجتماعها مع سوبير لال رئيس البعثة، والوفد المرافق له الذي يقوم بالمراجعة الأخيرة ضمن قرض صندوق النقد، وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التضامن أهم ما تحقق من إنجازات في برنامج "تكافل وكرامة" ووصوله لما يقرب من 9 ملايين مواطن في كل قرى مصر مع العمل على تحسين الاستهداف وسرعة وميكنة فحص التظلمات.

كما استعرضت والي، البدء في تطبيق مشروطية التعليم والصحة وبناء قاعدة بيانات تضم 27 مليون مواطن مصري بكامل بياناتهم، كاشفة عن أن الوزارة تخطط لتوحيد برامج الدعم النقدي وضم مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج "تكافل وكرامة"، وهو ما سيضمن زيادة قيمة المساعدات التي يتلقاها المستفيدين فضلا عن إدخال 100 ألف أسرة

Advertisements