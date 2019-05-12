صندوق النقد يعلق على برامج الحماية الاجتماعية بمصر

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صندوق النقد الدولي
تلقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إشادة من بعثة صندوق النقد الدولي -التي تزور مصر حاليا- حول ما تحقق من إنجاز في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، جاء ذلك خلال اجتماعها مع سوبير لال رئيس البعثة، والوفد المرافق له الذي يقوم بالمراجعة الأخيرة ضمن قرض صندوق النقد، وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التضامن أهم ما تحقق من إنجازات في برنامج "تكافل وكرامة" ووصوله لما يقرب من 9 ملايين مواطن في كل قرى مصر مع العمل على تحسين الاستهداف وسرعة وميكنة فحص التظلمات.
كما استعرضت والي، البدء في تطبيق مشروطية التعليم والصحة وبناء قاعدة بيانات تضم 27 مليون مواطن مصري بكامل بياناتهم، كاشفة عن أن الوزارة تخطط لتوحيد برامج الدعم النقدي وضم مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج "تكافل وكرامة"، وهو ما سيضمن زيادة قيمة المساعدات التي يتلقاها المستفيدين فضلا عن إدخال 100 ألف أسرة
كما استعرضت والي، البدء في تطبيق مشروطية التعليم والصحة وبناء قاعدة بيانات تضم 27 مليون مواطن مصري بكامل بياناتهم، كاشفة عن أن الوزارة تخطط لتوحيد برامج الدعم النقدي وضم مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج "تكافل وكرامة"، وهو ما سيضمن زيادة قيمة المساعدات التي يتلقاها المستفيدين فضلا عن إدخال 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج.
واستعرضت أيضا عددا من البرامج التي تنفذ في إطار مظلة الحماية الاجتماعية ومنها "سكن كريم" ومشروع "تنمية الطفولة المبكرة" الذي يقوم على تطوير الحضانات، ونجح بالفعل في حصر الحضانات في 6 محافظات حتى الآن، وانتهى من وضع منهج موحد وتم رصد مبلغ 250 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي لتمويله.
وأكدت أن الوزارة تعمل على التحول من الحماية إلى الإنتاجية، وتدعم أسر تكافل وكرامة بتوفير فرص عمل أو قروض ميسرة، وكان من بينها مشروع "مستورة".
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