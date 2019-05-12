شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بضبط الأسواق.. الأبرز في صحف الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت صحف القاهرة الصادرة، الأحد، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتعزيز جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.

وأبرزت الصحف نبأ قرب انتهاء بعثة الصندوق الدولي خلال أيام من المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا لصرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار من إجمالي قيمة القرض البالغة 12 مليار دولار.

واهتمت الصحف ببدء شركة «مصر للطيران» رحلاتها لنقل 100 ألف معتمر إلى مطاري جدة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان، كما تابعت الصحف دعوة وزارة الهجرة الجالية المصرية بالنمسا إلى مساندة «ميسرة سليمان»‬ أحد شباب الجالية والمرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي.

وفي الشأن الإسلامي، ركزت الصحف على استضافة مكة المكرمة يوم 31 مايو الجاري القمة الإسلامية الـ14 بمشاركة ملوك ورؤساء مختلف الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، سلطت الصحف الضوء على تصعيد الولايات المتحدة من مواجهاتها الخارجية مع خصومها، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ «باتريوت» إلى الشرق الأوسط للتصدي للتهديد الإيراني بالمنطقة، كما أمر الرئيس دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينيّة بأكملها.

وفي التفاصيل، أفردت صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية» صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وضمن محافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والخارجية والبترول والثروة المعدنية والعدل والتموين والتجارة الداخلية والمالية والداخلية ورؤساء المخابرات العامة وهيئة قناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وذكرت الصحف أن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم، حيث شدد على توفيرها بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف المحافظات، كما تابع الرئيس آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم وتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بحيث تصبح المنظومة أكثر فاعلية وكفاءة.

ونشرت الصحف أن الرئيس السيسي وجه الحكومة باستمرار العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين فيها؛ بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة واستغلال ما يتوافر بها من مقومات، أخذا في الاعتبار أن إنشاء وتنفيذ المزيد من المشروعات في المنطقة يأتي في إطار دعم جهود الدولة لدفع عملية التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، كما تسهم المنطقة في تعزيز مكانة مصر الدولية في ظل أهمية دورها في تعزيز التجارة الدولية. وأشارت إلى أن الرئيس شدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات وفق أفضل المعايير الدولية في التنفيذ.

اقتصاديا، أوردت صحيفة «الأهرام» أن صندوق النقد الدولي بدأ إجراءات المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار برنامج التسهيل الممدود الذي تم الاتفاق عليه مع مصر منذ نوفمبر 2016 بقيمة 12 مليار دولار حصلت منها مصر حتى الآن على 10 مليارات من الدولارات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بمقتضى المراجعة الخامسة والأخيرة، التي من المتوقع أن تنهي أعمالها خلال أيام، سيتم صرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار، وبذلك تكون مصر قد حصلت على إجمالي قيمة القرض على مدى 3 سنوات.

ولفتت إلى أن البرنامج يهدف إلى استعادة مصر استقرارها الاقتصادي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وتعزيز الاحتياطي من العملة الأجنبية وزيادة النمو وخلق فرص العمل وخاصة للشباب والنساء، كما يهدف البرنامج لحماية الفئات الأقل دخلا.

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وفي السياق، نقلت صحيفة «الجمهورية» إشادة سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بما تحقق من إنجاز في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ووصوله لما يقرب من 9 ملايين مواطن في كل قرى مصر وسعي وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين الاستهداف وسرعة ميكنة فحص التظلمات وتطبيق مشروطية التعليم والصحة وبناء قاعدة بيانات تضم 27 مليون مواطن بكامل بياناتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة التضامن أكدت في جلسة المراجعة التخطيط لتوحيد برامج الدعم النقدي وضم مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة لزيادة قيمة المساعدات التي يتلقاها المستفيدون، فضلا عن إدخال 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة».

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن شركة «مصر للطيران» بدأت أمس رحلاتها لنقل 100 ألف معتمر إلى مطاري جدة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان.

وأشارت الصحيفة إلى أن غرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة أرسلت لجانا للمملكة العربية السعودية لرصد المخالفات من قبل شركات السياحة، التي لجأت إلى إصدار تأشيرات إلكترونية بالمخالفة للإجراءات المعتمدة من قبل وزارة السياحة، وكذلك لمتابعة أحوال المعتمرين على مدار الساعة، وقامت الغرفة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للعمرة بالسعودية لإبلاغ الوكلاء السعوديين المتعاقدين مع الشركات المصرية المخالفة بتحميلهم كافة المسئوليات عن المعتمرين المصريين داخل الأراضي السعودية وكذلك حظر التعامل معهم في السوق المصرية.

إلى ذلك، تابعت صحيفة «الأخبار» دعوة وزارة الهجرة الجالية المصرية بالنمسا إلى مساندة «ميسرة سليمان»‬ أحد شباب الجالية والمرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، وحثت الجميع على التقدم لصناديق الاقتراع يوم 26 مايو الحالي لانتخابه لأنه واجب وطني، وأضافت أنه عندما يكون لدينا شاب من شباب المصريين بالخارج استطاع الوصول لهذه المرحلة في انتخابات البرلمان الأوروبي والذي سيكون إضافة كبيرة لمصر، فلابد أن نقدم له كل الدعم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزارة تواصلت مع ميسرة سليمان، وأعربت له عن دعم بلاده له ودعم الجالية المصرية، وأعرب ميسرة سليمان عن فخره وسعادته لوقوف وطنه الأم بجانبه ومساندته خلال المرحلة المقبلة.

وفي شأن ثقافي، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن السفارة المصرية في برلين استضافت مدونة ثقافية حول حفظ ورقمنة التراث المصري في إطار برنامج تعاون بين كل من دار الكتب والوثائق القومية المصرية وكلية الآثار بجامعة الفيوم وقسم الدراسات الإسلامية في جامعة ماربورج الألمانية والهيئة الألمانية للتعاون العلمي.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك جاء بحضور عدد من السفراء المعتمدين ومسئولي وزارة الخارجية الألمانية وبعض المواطنين الألمان وأبناء الجالية المصرية، ونقلت عن الدكتور بدر عبدالعاطي سفير مصر في برلين تأكيده أهمية الجهود المبذولة في حفظ التراث المصري ورقمنته والحفاظ عليه من أجل الأجيال القادمة، مشيرا إلى اهتمام القيادة المصرية الشديد بالثقافة والحضارة، وإلى إنشاء مدينة كبيرة للثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة ومتحف الحضارة وافتتاح المتحف المصري الكبير في العام المقبل.

وفي شأن التعليم، نشرت صحيفة «الجمهورية» أن المدارس الثانوية تبدأ من اليوم تسليم أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية هذا العام وعددهم 600 ألف طالب، ويتضمن رقم الجلوس بيانات الطالب والمواد التي سيؤدي الامتحان فيها حسب الشعبة التي اختارها وعنوان اللجنة التي سيؤدي الامتحان بها.

إقليميا، أوردت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد من مواجهاته الخارجية مع خصوم الولايات المتحدة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إرسال سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ «باتريوت» إلى الشرق الأوسط للتصدي للتهديد الإيراني بالمنطقة.

ونقلت الصحيفة عن البنتاجون قولها إن السفينة الحربية «يو.إس.إس.أرلينجتون»، التي تضم على متنها قوات من المارينز وعربات برمائية ومعدات ومروحيات، ستنضم إلى حاملة الطائرات «يو.إس.إس.أبراهام لينكولن» وقاذفات من طراز «بي-52» التي أُرسلت سابقا إلى منطقة الخليج، وأوضحت أن هذه التعزيزات تأتى «ردا على مؤشرات رفع الإيرانية لشن عمليات هجومية ضد القوات الأمريكية ومصالحنا»، مشددا في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة «لا تسعى لنزاع مع إيران لكننا على استعداد للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة».

دوليا، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الرئيس الأمريكي أمر بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينيّة بأكملها، مبقيا بذلك أقصى حد من الضغوط على بكين التي أكدت- مع ذلك- أن المفاوضات التجارية ستتواصل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أيام، عبر ترامب عن مواقف تتأرجح بين مؤشرات التهدئة والتهديدات حيال بكين، وهذا الوضع لم يتغير أمس الأول في ختام جولة من المفاوضات في واشنطن، فبعدما أكد أن المفاوضات المتعلقة بالتجارة مع الصين كانت «صريحة»‬ و«بناءة»، أمر الرئيس الأمريكي بتنفيذ التهديد الذي يكرره منذ أشهر.