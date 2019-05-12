شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الغش الجماعي.. استبعاد رئيس لجنة امتحانات ومراقبين في السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت سلمى الشاعر، القائم بأعمال مدير تعليم السويس، استبعاد رئيس اللجنة الامتحانات في مدرسة السويس التجريبية بسبب حادثة الغش الجماعي في امتحان الدراسات الاجتماعية التي جرت وقائعها، السبت.
استبعد كذلك المراقب الأول ورئيس الدور واثنين من ملاحظي اللجنة لحين انتهاء الشؤون القانونية من التحقيقات، ووجهت «الشاعر» بتكليف هيئة جديدة تتسلم عملها في المدرسة اعتبارًا من الأحد.
وقال أحمد شعيشع، منسق الإعلام في مديرية التعليم بالسويس، إن «الشاعر» وجهت رئيس لجنة النظام والمراقبة والكنترول المركزي للشهادة الإعدادية بحجب نتيجة طلاب تلك اللجنة المتسببين في واقعة الغش.
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