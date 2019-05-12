شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخابات اسطنبول تدفع أردوغان إلى الهاوية.. فى كاريكاتير الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط كاريكاتير ”الخليج 365” الضوء على قرار السلطات التركية بإعادة انتخابات بلدية أسطنبول، وذلك بعد السقوط المدوى لحزب أردوغان. Advertisements ورسمت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود، لوحة تعبيرية تلخص المشهد، حيث رسمت الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أثناء سقوطه إلى الهاوية، بعد قرار إعادة انتخابات بلدية اسطنبول.



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