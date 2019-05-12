شكرا لقرائتكم خبر عن 70% من القراء يؤيدون إغلاق مكاتب الصحف الأجنبية المحرضة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد إغلاق مكاتب الصحف الأجنبية المحرضة ضد مصر، أيد غالبية القراء إغلاق مكاتب الصحف الأجنبية المحرضة ضد مصر. وأيد 70% من القراء إغلاق مكاتب الصحف الأجنبية المحرضة ضد مصر، بينما عارض 27% من القراء إغلاق مكاتب الصحف الأجنبية المحرضة ضد مصر، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.



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