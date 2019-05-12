"حنان" تطلب الطلاق من مُدرب الكلاب: "بيسيبها في البيت تخوفني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

"بيخلي الكلاب تعاقبني لما اغلط".. بهذه الكلمات بررت "حنان. م"، تواجدها داخل محكمة الأسرة في التجمع الخامس، بعدما أقامت دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بـ"طلاق الشقاق".

قالت صاحبة الـ 30 سنة، في دعواها رقم 3240 لسنة 2018، إنها تزوجت من مٌدرب كلاب "م.ه" بعدما تعرفت عليه بواسطة أحد أقاربها، وتكونت بينهما مشاعر حب متبادلة.

وأضافت "حنان": "منذ اليوم الأول من الزواج، وزوجي يعاملني بكل احترام وشعرت وقتها بأني أسعد زوجة على وجه الأرض، وبدون مبررات بعد مرور شهرين من الزواج، ظهرت الاختلاف بينهما بدون سبب، وكلما تحدثت معه يقوم بتركي بالمنزل بمفردي باليومين وأكتر، لذلك قررت عدم الدخول معه في خلافات".

وأوضحت الزوجة أن زوجها يظل بمحل عمله طوال الوقت، علاوة على ترك الكثير من الكلاب داخل منزلهما، رغم خوفها الشديد منهم "بقيت امشي في البيت بحساب".

Advertisements

وأشارت مٌقيمة الدعوى، إلى أن زوجها عندما تتشاجر معه يترك لها الكلاب أمام باب المنزل ويذهب لعمله، لإخفاتها وعدم قدرتها على تركه "حاولت أصالحه كتير عشان يَبعد الكلاب عني لكن مفيش فايدة".

وواصلت: "أثناء وجودي بالمنزل بمفردي حاول الكلب مهاجمتي، وحبست نفسي بغرفة النوم حتى دخل زوجي للمنزل وقام بربطه، تشاجرنا سويًا، وطالبته بفتح باب المنزل لزيارة أهلي لكنه رفض، انتظرته حتى ذهب للنوم وتركت البيت عن طريق سلم المنزل الخلفي".

تختتم حنان: "قمت بعرض الأمر على والدي ولم يعجبه، فطالب زوجي بحل المشكلة، لكنه لم يوافق على كلماته، فطالبته بالطلاق لكنه رفض وبشدة لكنه قال: خليكي في بيت أبوكي".

وبعد فشل الزوجة في كل محاولات الانفصال الودي، لجأت إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس، لرفع دعوي خلع ضده، ومازالت منظورة حتى الآن.