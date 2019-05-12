أخبار مصر | "التوك توك" إلى أين؟.. في قانون المرور الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التوك توك" إلى أين؟.. في قانون المرور الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسأل العديد من المواطنين في مصر عن مصير التوك توك في قانون المرور الجديد، فالبعض مؤيد لبقاءه كوسيلة مواصلات سريعة ورخيصة وتستطيع الدخول لأماكن لا يستطيع غيرها من وسائل النقل الخول إليها، بينما يرى البعض أن التوتوك أشاع الفوضى في الشوارع المصرية، ولا سيما أن سائقيه لا يحملون رخصة قيادة والبعض منهم لا يستطيع القراءة والكتابة فضلًا عن أن بعض من يقودون مسجلين خطر ويستخدمونه في ارتكاب الجرائم.

وقال النائب محمد بدوي دسوقي عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إنهم يحاولون جاهدين داخل اللجنة ومن خلال التشاور مع الأطراف المعنية بوضع حل جذري ونهائي لمركبة التوتوك في قانون المرور الجديد، فلابد من ترخيص المركبة في المرور وليس في المحليات، كما يحتم القانون على سائقه أن يكون حاملًا لرخصة قيادة دراجة نارية ولا يقل عمره عن 18 عامًا على الأقل.

وأوضح دسوقي، أن التوك توك ساعد في تسرب الأطفال من المدارس، وتسبب في حوادث عدة على الطريق ولا سيما الطرق السريعة، لأنه وسيلة نقل غير آمنة، حيث لا تتوفر فيه أدنى درجات الأمان على الطريق حيث أنه مركبة خفيفة وقد لا يسيطر سائقها على مقود المركبة، مما يتسبب في انطلاقها بشكل عشوائي يعرقل سير المركبات الأخرى على الطريق.