شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس ومراقبة اللجان بالكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد، امتحانات نهاية العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، والتى مقرر لها أن تستمر حتى 18 يونيو المقبل، حيث يؤدى الامتحانات ما يقرب من 30 ألف طالب وطالبة.



وكشف الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات من تجهيز القاعات وتوفير كافة وسائل التهوية .



وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أنه سيؤدى امتحانات نهاية العام حوالى 30 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى أنه تم الاستعداد بفريق طبى تحسبا للحالات الطارئة، خاصة أن الامتحانات تتزامن مع شهر رمضان .



وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن مبنى الامتحانات مراقب بالكاميرات، لافتا إلى أنه يتم التنبيه على الطلبة وتحذيرهم من الغش، وأن لجان الامتحانات مراقبة بالكاميرات من خلال غرفة مركزية ترصد كافة اللجان .