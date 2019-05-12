شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مساء اليوم الأحد، المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة النجم العالمى محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، بحضور عدد كبير من لاعبى الكورة والشخصيات العامة.

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وسيجرى استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة، وعرض سلسلة التنويهات الإعلامية الجديدة التى تتضمنها الحملة، فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات .

يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، يقوم أيضًا بتنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان "مصلحتك"، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة و توضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه كما يقوم أيضًا بتنظيم العديد من اللقاءات لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات .