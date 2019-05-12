النطق بالحكم على متهمين في قضية "كنيسة مارمينا" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها على متهمين اثنين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، بعد أن قضت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 16 أبريل، بإحالتهما لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

يٌصدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، وعلي عمارة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.