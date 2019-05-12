البرلمان يناقش تعديل قوانين المخدرات والمعاشات والاستثمار.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية الأسبوع الحالي، بأجندة ضخمة من الملفات والتشريعات أبرزها تعديل قانون مكافحة المخدرات وقانون الملاحة الداخلية، والاستثمار، والمعاشات، بالاضافة الى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وتناقش الجلسة العامة للمجلس، غدا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، 4 تشريعات جديدة، بشأن تعديلات قانون الاستثمار، والمعاشات العسكرية، والملاحة الداخلية، ومكافحة المخدرات.

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حيث يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الي اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

وأيضا من المقرر ان يناقش المجلس، عدد 5 تقارير اللجان المختصة عن 5 من الاتفاقيات الموقعة بين مصر والخارج، كما تشهد الجلسات أيضا تحديد موعد مناقشة 8طلبات مناقشة عامة، بشأن سيارات الحكومة بموضوعات مختلفة، وإحالة 83 تقرير للجنة الإقتراحات والشكاوية للحكومة، بشأن مطالب النواب بدوائرهم.