توزيع أرقام الجلوس لطلاب الشهادة الثانوية بالمدارس.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ياسمين محمد: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد في المدارس. وأتاحت الوزارة ، الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019 الكترونيا عن طريق موقع الوزارة. وشددت الوزارة على أن أرقام جلوس الطلاب توزع على الطلاب دون أي مقابل مادي، وأنه في حالة فقدان الطالب لرقم الجلوس الخاص به يتم استخراج آخر بديل مقابل مبلغ 30 جنيهًا فقط.

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