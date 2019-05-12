شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط: نعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة للترويج للسياحة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا النشاط، وزيرة السياحة، إن الوزارة تعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة المصرية، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اعتمدته الوزارة يتضمن محورا أساسيا يتعلق بالتنشيط والترويج للسياحة.

وأوضحت الوزيرة، خلال حفل الإعلان عن سلسلة الأفلام الوثائقية عن مصر التي أنتجتها مجموعة قنوات «MediaSet» الإيطالية بالتعاون مع وزارة السياحة، ويقدمها برنامج «Freedom Oltre Il Confine»، أن الوزارة تعمل على إقامة علاقات متعددة مثل التعاون مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية العالمية ومجموعة قنوات «MediaSet» الإيطالية؛ فضلا عن التعامل مع كل سوق على حدة.

وأشارت إلى أن مصر «بلد غنية بالتاريخ والحضارة والثقافة والحكايات المشوقة السائحين. وأشادت الوزيرة بحجم التعاون الكبير مع وزارة الآثار التي تسهم في إبراز الجانب الحضاري والتاريخي الهام للتاريخ المصري».

أضافت أن «التعاون مع مجموعة قنوات MediaSet الإيطالية بدأ في سبتمبر الماضي، وأن الحلقة التي تم إنتاجها لاقت رواجا كبيرا في إيطاليا؛ حيث شاهدها ما يقرب من مليوني مشاهد».

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تابعت: «هناك اهتمام كبير من الشعب الإيطالي بالآثار والحضارة المصرية، وأن السلسلة الجديدة من الحلقات عن الآثار المصرية تعرضها مجموعة قنوات MediaSet الإيطالية بداية من 22 مايو الجارى».

وشددت على أن العلاقات المصرية -الإيطالية «قديمة جدا»، معربة عن ترحيبها بالشعب الإيطالي في مصر، متوجهة بالشكر إلى هيئة تنشيط السياحة على الدور الذي تقوم به من أجل فتح أسواق مختلفة للسياحة المصرية.

من جهته، قال مدير القناة الرابعة الإيطالية إن القناة مهتمة بالسياحة والآثار والثقافة؛ وأن التعاون مع وزارة السياحة المصرية يهدف إلى بناء صورة للعالم أجمع، حيث إن مصر أعطت للعالم مثالا في الفن والحضارة والعمارة.

وأشار إلى أنه من خلال سلسلة حلقات برنامج «Freedom Oltre Il Confine» الذي يقدمه المذيع الإيطالي الشهير روبرتو جاكوبو، أحد أشهر مقدمي البرامج السياحية الأكثر انتشارا في إيطاليا، مع عالم الآثار الدكتور زاهى حواس سيتم اكتشاف مصر بصورة خاصة، لاسيما وأن مصر لديها حضارة قديمة عظيمة.

وقال إنه يريد أن ينقل روعة وجمال الآثار المصرية للمشاهدين الذين يريدون أن يعرفوا الكثير عن مصر والحضارة المصرية القديمة. فيما قال المذيع روبرتو جاكوبو إنه خصص العديد من الحلقات عن مصر، معربا عن تقديره الكبير للحضارة المصرية القديمة.

وعرض المذيع الإيطالي خلال الحفل فيلما عن المتحف المصري الكبير وما يتضمنه من الآثار عظيمة وضخمة تجعله من أهم المتاحف الأثرية على مستوى العالم، كما تضمن الفيلم لقاء مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عن أهمية المتحف بالنسبة لمصر والعالم أجمع.