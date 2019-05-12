اليوم.. إفطار واحتفالية كبرى بالجامع الأزهر بمناسبة الذكرى 1079 لإنشائه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم الأزهر الشريف احتفالية كبرى اليوم الأحد السابع من شهر رمضان المبارك بالجامع الأزهر، بداية من الساعة الثالثة عصرا، بحضور عدد من كبار العلماء والمسئولين وقيادات الأزهر، وذلك بمناسبة مرور 1079 عام هجرى على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتى توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام.
وتضم الاحتفالية عددًا من الفعاليات والأنشطة تعقد على مدار اليوم، وهى: ركن للخط العربى - ركن نور- ركن أفريقيا - جولات سياحية تعريفية بالجامع الأزهر- منصة فى صحن الجامع تقام عليها ابتهالات وتواشيح وأناشيد وقراءة القرآن، وتقديم هدايا، وحفل تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم، كما يشهد الجامع إفطارًا جماعيًّا مفتوحًا لحوالى 2500 شخص.
وكان المجلس الأعلى للأزهر قد وافق فى مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361 هـ يومًا ومناسبة احتفالية كل عام.
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