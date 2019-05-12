أخبار مصر | حالة الطقس اليوم: الأرصاد تحذر الصائمين من موجة حارة جديدة تضرب البلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالة الطقس اليوم: الأرصاد تحذر الصائمين من موجة حارة جديدة تضرب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومع بداية شهر رمضان المعظم وظهرت عدد من التغييرات الجوية بدء من ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار ومع انخفاضها بشكل كبير ليلا”، كما أكد الخبراء عن عودة الانخفاض مرة اخري خلال النهار، ولكن مع بداية الأسبوع الجاري حيث جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع جديد بداية من يوم السبت الحالي بوقع 6 درجات مرة دفعة واحدة
ليسود على البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ويمتد حتى شمال الصعيد ويكون حارا على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، مع انخفاض فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد، مع استمرار ارتفاع الموج على البحرين المتوسط والأحمر والذي يكون فيه الموج من متر الى متر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية وفي نفس السياق حيث يشهد البحر الأحمر امواج معتدلة تقع ما بين المتر ومتر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.