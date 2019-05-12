شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب بعد فوز الأهلي على سموحة: «جون الدقيقة 99 غير مفهوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو أديب إن عادة نادي الأهلي في تسجيل الأهداف في الوقت القاتل تصيبه بـ«التعب»، معقبًا: «معنديش أي مشكلة إن الأهلى يكسب 5 على مدى المباراة، بس بصراحة بتعب قوي من الجون اللي في الدقيقة 99، متعب فعلا وغير مفهوم».

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أضاف في تغريدة عبر «تويتر»، عقب انتهاء مباراة الأهلي وسموحة مباشرة: «للحق والصراحة كمان مينفعش تنزل تلعب قدام الأهلي الماتش كله دفاع ما هو أكيد في النهايه حتخسر، تكرار تاريخي لأهداف الأهلى في الـ99 أكيد مش حاجة طببعية».

واقتنص الأهلي فوزًا شاقًا على حساب سموحة في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتما، مساء السبت، على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

ومع قرب نهاية المباراة، في الدقيقة 98 استطاع البديل جيرالدو تسجيل هدف الفوز وحصد 3 نقاط غالية بعد كرة شهدت دربكة في منطقة جزاء سموحة سددها أخيرًا جيرالدو في شباك أبوجبل حارس سموحة.