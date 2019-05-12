شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات لا تعرفها عن المياه الرمادية.. تطلعات عالمية لإعادة استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المياه هى قلب التنمية المستدامة فهى ضرورية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، والطاقة وإنتاج الغذاء وسلامة النظم الايكولوجية وبقاء الإنسان، كما أن المياه كذلك فىصلب عملية التكيف مع تغير المناخ حيث إنها الرابط بين المجتمع والبيئة.

ويصنف الخبراء المياه لعدة ألوان "زرقاء وهى الأنهار وخزانات المياه الجوفية، وخضراء وهى مياه الأمطار، ورمادية وهى المياه التى تخرج من المغاسل" وفى هذاالتقرير نوضح تفاصيل حول المياه الرمادية وهو مصطلح يطلقه المتخصصون على المياه التى تخرج من المغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمصارف الأرضية،حيث استمدت هذا الاسم من كونها مياهاً متوسطة بين المياه النقية الصافية، والتى يطلق عليها " المياه البيضاء" وبين مياه الصرف الصحى الملوثة، والتى يطلق عليها أيضاالمياه السوداء.



وتمتاز "المياه الرمادية" بأنها مياه شبه نقية، لأنها مياه نظيفة فى الأصل اختلطت بفعل الغسيل مع بعض الزيوت والصابون والملوثات البسيطة فقط، كما تقدر بعضالإحصاءات أن نسبة المياه الرمادية من مجمل المياه المستخدمة فى المنازل بحوالى 65%، أى أنها أكثر من نصف المياه التى يتم التخلص منها من خلال نظام الصرفالصحى فى المنازل.

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وفى السطور التالية ننشر أهم 5 معلومات عن المياه الرمادية.

1- تأخذ المياه الرمادية اسمها من اللون الرمادى الذى تؤول إليه بعد العمليات التى تتم بها.

2- تتميز هذه المياه بأنها لا تحتوى على مواد عضوية، أما المياه التى تخرج من المراحيض فهى مياه سوداء لا يمكن إعادة استخدامها إلا بعد معالجتها.

3- نسبة التلوث فيها قليلة نسبة للمياه السوداء.

4- مليئة بالمغذيات النباتية والمكونات العضوية التى تنتج من غسل الأوانى والاستحمام.

5- يتطلع العالم الآن بمختلف دوله لإعادة استعمال المياه الرمادية.