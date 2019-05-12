زاهى حواس: إذاعة أفلام حضارة فرعونية بتليفزيون إيطاليا يساهم فى عودة السياحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق بتعاون وزارة السياحة مع مجموعة قنوات Mediaset الإيطالية، ومع المذيع الايطالي الشهير روبرتو جاكوبو للترويج للسياحة للمصرية في ايطاليا، عن طريق سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مجموعة قنواتMediaSet الإيطالية، أكبر مجموعة بث إعلامي في ايطاليا، عن أسرار الحضارة المصرية القديمة.
وأكد حواس خلال احتفالية وزارة السياحة مساء اليوم على النجاح الكبير الذي حققته حلقات البرنامج عند إذاعتها في ايطاليا، مشيرا الي أن هذا التعاون سيساهم في عودة السياحة الايطالية الي مصر.
كما أشاد باتفاقية التعاون التي اطلقتها وزارة السياحة منذ ثلاثة ايام مع شبكة CNN العالمية للترويج للسياحة المصرية.
وتذاع هذه الحلقات فى برنامج Freedom Ortle Il Confine والذي يقدمه المذيع الإيطالى الشهير روبرتو جاكوبو أحد أشهر مقدمى البرامج السياحية الأكثر انتشارا في إيطاليا.
وشارك في الحضور اليوم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، وخالد أبو بكر رئيس المجلس الأعمال المصرى الإيطالى.
وشارك في الحضور وفد من ممثلي أشهر الصحف الايطالية اليومية الأكثر مبيعا في ايطاليا وهى Corriere della sera – Repubblica – Stampa – Giornale – Libero – Verita – Sole 24 – Italia Oggi – Leggo " ، ووكالة الأنباء الايطالية الأولي ANSA ، والمجلة الاسبوعية الشهيرة Sorrisi e Canzoni، والذين تستضيفهم الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في مصر خلال الفترة من 10 مايو الي 13 مايو الجارى في زيارة تعريفية تتضمن زيارة منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول والمتحف المصري بالتحرير وشارع المعز وخان الخليلي.
من جانبه، قال المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أن ماتقوم به الهيئة من استضافة وفود القنوات التلفزيونية تساهم في الترويج لمصر وزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر، مشيرا الى أن الهيئة كانت قد استضافت مقدم وفريق عمل الافلام الوثائقية عن مصر والتى انتجها التليفزيون الايطالى، عن أسرار الحضارة الفرعونية العريقة.
وأشار يوسف إلى أنه بعد نجاح الموسم الأول قامت الهيئة باستضافتهم مرة أخرى في ابريل الماضي لتصوير الموسم الجديد.
وأشاد المهندس أحمد يوسف بجهود فريق البرنامج التلفزيوني الايطالي في إبراز معالم مصر السياحية والأثرية، موضحا أنه من المقرر اذاعة مؤتمر اليوم فى نشرات الأخبار بقنوات المجموعة التلفزيونية MediaSetوهي قنواتItalia 1 – Rete 4 – Canale 5.
وأكدت وزارة السياحة أن هذا الأسبوع يعد أسبوعا هاما في الترويج والتنشيط للسياحة المصرية، حيث بدأ بالاعلان عن الشراكة مع شبكات CNN العالمية، واليوم يتم الاعلان عن التعاون مع مجموعة قنوات mediaset الايطالية ، مؤكدة على أهمية إقامة شراكات متعددة لنصل الى كافة الاسواق السياحية المختلفة.
وحظى الموسم الأول من البرنامج والذي تم إذاعته عن الحضارة المصرية القديمة في ايطاليا في الفترة من ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨ الي ١٤ فبراير ٢٠١٩ على أعلي نسب مشاهدة بين قنوات التلفزيون الرسمي الايطاليRAI / MEDIASET وكان متوسط مشاهدة الحلقات يتراوح بين مليون ونصف الي خمسة ملايين مشاهدة للحلقة الواحدة ، وفقا لما أعلنته القناة الإيطالية.
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