شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: إذاعة أفلام حضارة فرعونية بتليفزيون إيطاليا يساهم فى عودة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق بتعاون وزارة السياحة مع مجموعة قنوات Mediaset الإيطالية، ومع المذيع الايطالي الشهير روبرتو جاكوبو للترويج للسياحة للمصرية في ايطاليا، عن طريق سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مجموعة قنواتMediaSet الإيطالية، أكبر مجموعة بث إعلامي في ايطاليا، عن أسرار الحضارة المصرية القديمة.

وأكد حواس خلال احتفالية وزارة السياحة مساء اليوم على النجاح الكبير الذي حققته حلقات البرنامج عند إذاعتها في ايطاليا، مشيرا الي أن هذا التعاون سيساهم في عودة السياحة الايطالية الي مصر.

كما أشاد باتفاقية التعاون التي اطلقتها وزارة السياحة منذ ثلاثة ايام مع شبكة CNN العالمية للترويج للسياحة المصرية.

وتذاع هذه الحلقات فى برنامج Freedom Ortle Il Confine والذي يقدمه المذيع الإيطالى الشهير روبرتو جاكوبو أحد أشهر مقدمى البرامج السياحية الأكثر انتشارا في إيطاليا.

وشارك في الحضور اليوم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، وخالد أبو بكر رئيس المجلس الأعمال المصرى الإيطالى.

وشارك في الحضور وفد من ممثلي أشهر الصحف الايطالية اليومية الأكثر مبيعا في ايطاليا وهى Corriere della sera – Repubblica – Stampa – Giornale – Libero – Verita – Sole 24 – Italia Oggi – Leggo " ، ووكالة الأنباء الايطالية الأولي ANSA ، والمجلة الاسبوعية الشهيرة Sorrisi e Canzoni، والذين تستضيفهم الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في مصر خلال الفترة من 10 مايو الي 13 مايو الجارى في زيارة تعريفية تتضمن زيارة منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول والمتحف المصري بالتحرير وشارع المعز وخان الخليلي.