شكرا لقرائتكم خبر عن توفير المغذيات الدقيقة بمراكز الأمومة والطفولة مجانًا.. تتضمن الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفر مراكز الأمومة والطفولة، المغذيات الدقيقة مثل الحديد وفيتامين أ واليود للفئات المختلفة بالمجان. Advertisements وقال مصدر مسئول بالصحة، لـ"الخليج 365"، إن المغذيات الدقيقة تساعد فى عمليات النمو وتعالج التقزم وسوء التغذية، ويجرى توفيرها منعًا لحدوث المشاكل المتعلقة بسوء التغذية خاصة للأطفال والحوامل. وتابع المصدر، أن الإدارة المركزية للأمومة والطفولة تجرى كشفًا دوريًا عن نقص الحديد وفيتامين أ.

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