شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات بنك ناصر لدعم مشروعات وتطوير عشوائيات × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل بنك ناصر الاجتماعى تقديم العديد من الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا وكذلك المساهمة فى تطوير العشوائيات.

الخليج 365 ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول الخدمات التى قدمها البنك خلال العام المالى 2018/2019 فى نقاط محددة . الخليج 365 ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول الخدمات التى قدمها البنك خلال العام المالى 2018/2019 فى نقاط محددة . 1 - ساهم البنك بإجمالى 20 مليون جنيه لدعم عدد من المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات. 2- ساهم بنك ناصر فى تأثيث 500 شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى "بالأسمرات 1 والمحروسة 3". 3- قدم البنك فى مجال دعم الرعاية الصحية 5.6 مليون دعما لعدد من المستشفيات. Advertisements 4- المساهمة بـ886 ألف جنيه فى إطار المساهمة فى إجراء العمليات الجراحية الكبرى للفئات الأكثر احتياجًا. 5- توفير آليات الدعم من الدراجات البخارية والأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة وكابلات قواقع الأذن بتكلفة قدرها 303 آلاف جنيه. 6- تقديم مساعدات نقدية بمبلغ 10 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية. 7 - تقديم المساعدات بفروع البنك البالغ عددها 94 فرعًا فى كافة محافظات الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على خدمات بنك ناصر لدعم مشروعات وتطوير عشوائيات × 7 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.