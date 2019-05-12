السياحة تطلق سلسلة أفلام وثائقية عن الحضارة المصرية: تعتمد على المكان والناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

تصوير ـ هاني رجب:

أعلنت وزارة السياحة إطلاق الموسم الجديد من سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مجموعة قنوات MediaSet الإيطالية، أكبر مجموعة بث إعلامي في ايطاليا، عن أسرار الحضارة المصرية القديمة.

يأتي ذلك في ضوء سعي وزارة السياحة لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر، وهي أحد أهم المحاور التي يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وفِي إطار الخطة الترويجية الحالية التى تنتهجها الوزارة نحو فتح نوافذ على العالم الخارجي عن طريق التواصل المستمر مع وسائل الاعلام الأجنبية والتعاون مع أكبر وأهم القنوات التليفزيونية الدولية التي لها مصداقية.

وتذاع هذه الحلقات فى برنامج Freedom Oltre Il Confine والذي يقدمه المذيع الإيطالى الشهير روبرتو جاكوبو Roberto Giacobbo أحد أشهر مقدمي البرامج السياحية الأكثر انتشارا في إيطاليا.

وشارك في الحضور وفد من ممثلي أشهر الصحف الايطالية اليومية الأكثر مبيعا في إيطاليا.