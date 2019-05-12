من بورسعيد للقاهرة في 75 دقيقة.. 15 معلومة عن "محور 30 يونيو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: بدأت وزارة الإسكان مرحلة التشغيل التجريبي لمحور 30 يونيو، والذي يعد محور النقل الأساسي الذي يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبي محور القناة. وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن محور 30 يونيو: * طريق حر مزدوج بطول 95 كيلومترا وعرض 80 مترا * كل اتجاه يتكون من 5 حارات مرورية (حارتان للنقل الثقيل و3 حارات للمركبات). * يشمل 10 كباري رئيسية و6 كباري فرعية، ويوجد به على 16 نفقا. * يضم 4 محطات رسوم للشاحنات والسيارات، وعدد من نقاط الإسعاف * يبدأ من جنوب بورسعيد ماراً بالطريق الدولي الساحلي "بورسعيد - دمياط"، ويمتد جنوباً حتى علامة الكم 94 طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي * يختصر الوقت من بورسعيد إلى القاهرة لتصبح 75 دقيقة Advertisements * ينفذ المحور الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلًا في جهاز تعمير سيناء. * يتم حالياً استكمال أعمال التخطيط السطحي والمروري والعلامات الإرشادية. * شارك في تنفيذ المحور حوالى 2000 معدة متنوعة، و50 ألف عامل. * تم استخدام 34 ألف طن حديد تسليح وباكيات معدنية. * بتكلفة استثمارية 5.2 مليار جنيه * يسهم في زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال الربط مع أنفاق قناة السويس مما يساهم فى إسراع معدلات التنمية * 17.4 مليون متر مكعب إجمالي كميات الحفر والردم والإحلال والتكريك بالمحور * إجمالي أعمال الأسفلت 9 ملايين متر مربع بالإضافة إلى 400 كم طولي من الحواجز الخرسانية * المحور ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، والتي تهدف إلى خلق محاور تنموية جديدة

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