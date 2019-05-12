الثلاثاء أشد حرًا.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة "الأحد - الاثنين – الثلاثاء".

وقالت الهيئة، إنه من المقرر أن يسود يوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، على أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 25 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 17

الوجه البحري والقاهرة 35 18

جنوب سيناء والغردقة 32 21

شمال الصعيد 36 16

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 37 20

طقس الاثنين

وعن طقس الاثنين، توقعت الهيئة، أن يستمر الاعتدال على السواحل الشمالية، وأن يكون الطقس حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين:

السواحل الشمالية الغربية 26 16

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السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 27 16

الوجه البحري والقاهرة 36 20

جنوب سيناء والغردقة 34 22

شمال الصعيد 36 19

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 38 22

طقس الثلاثاء

أعلنت الهيئة، أن طقس الثلاثاء المقبل، سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة تنشط على القاهرة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء المقبل

السواحل الشمالية الغربية 29 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 28 16

الوجه البحري والقاهرة 38 21

جنوب سيناء والغردقة 35 22

شمال الصعيد 38 20

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 23