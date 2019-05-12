التعليم تنشر نموذجًا استرشادياً لامتحان أحياء "أولى ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أعدت وزارة التربية والتعليم، نموذجًا استرشادياً لامتحان الأحياء للصف الأول الثانوي، باللغات: العربية، الانجليزية، والفرنسية، في إطار إلقاء الضوء على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة، التي تقيس مهارات الفهم بدلًا من الحفظ والتلقين.

وتنطلق امحتانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، اعتبارًا من 19 مايو المقبل وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، وهي امتحانات أساسية يترتب عليها النجاح والرسوب.

وتعتبر فكرة توفير أمثلة استرشادية ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الترم الأول أو الثاني، وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة وكيف نفكر في الإجابة والهدف ليس في المحتوى، وإنما في طريقة التفكير وتحليل السؤال ووبالتالي لا يجب أن يتوقع الطالب اننا نعطيه نموذجاً للامتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكر.