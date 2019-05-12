التعليم تنشر خطوات تقييم نظام الامتحان الإليكتروني لأولى ثانوي (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

تجري وزارة التربية والتعليم، غدًا الأحد، تجربة تقييم لنظام الامتحان الإلكتروني "السحابي" للصف الأول الثانوي، قبل انطلاق الامتحانات يوم 19 مايو المقبل.

والامتحان السحابي، هو أحد نظامين أنشأتهما وزارة التربية والتعليم؛ لإدارة الامتحان الإلكتروني، ولا يتطلب بالضرورة توافر الانترنت بالمدرسة، ويمكن للطالب الاتصال به عن طريق شريحة الإنترنت المسلمة له، ولذا على كل طالب التأكد من شحن الشريحة، وشحن بطارية جهاز "التابلت" الخاص به.

ووجهت الوزارة طلاب الصف الأول الثانوي المقرر لهم أداء الامتحان إلكترونيًا، بالذهاب إلى مدارسهم غدًا الأحد من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

ونشرت الوزارة فيديوجرافيك، يوضح الخطوات الواجب على الطالب اتباعها لاختبار منصة الامتحان على جهاز "التابلت" الخاص به، كالتالي:

1. على الطالب التسجيل على الموقع: www.assessent.ekb.eg من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

Advertisements

2. ملىء وإرسال الاستمار المتوفرة على الموقع.

3. إذا تعرض الطالب لأي مشكلة، يتواصل مع أخصائي التطوير التكنولوجي بمدرسته، أو يرسل بريد إلكتروني على: [email protected]

4. يجب أن يشمل نص البريد الإلكتروني على: اسم الطالب، اسم المستخدم للطالب، رقم الـIMEI لجهاز "التابلت"، والمشكلة التي واجهها الطالب.

وأوضح "الفيديوجرافيك"، أن التقييم يهدف إلى التأكد من جاهزية منصة الامتحان، وفعالية أجهزة "التابلت" مع الطلاب، وتقييم قدر التحمل لنظام الامتحان، للصف الأول الثانوي، بهدف توفير تجربة سلسة للطالب وقت أداء الامتحان.