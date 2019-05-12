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أخبار مصر | بدء حفل الإعلان عن سلسلة الأفلام الوثائقية بالتعاون مع وزارة السياحة

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بدأت فعاليات حفل الإعلان عن سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مجموعة قنوات MediaSet الإيطالية بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية، ويذيعها برنامج Freedom Oltre Il Confine  عن مصر والذى يقدمه المذيع الإيطالى الشهير روبرتو جاكوبو Roberto Giacobbo أحد أشهر مقدمى البرامج السياحية الأكثر انتشارا في إيطاليا في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وعالم الآثار الدكتور زاهى حواس.

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