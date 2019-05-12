أخبار مصر | استجابة لـ"الخليج 365".. حي المطرية يزيل القمامة من محيط شجرة مريم الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استجابة لـ"الخليج 365".. حي المطرية يزيل القمامة من محيط شجرة مريم الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في استجابة سريعة لما نشرته بوابة الخليج 365 الإلكترونية، قام حي المطرية بعمل حملة إزالة للقمامة من محيط شجرة مريم الأثرية مساء اليوم السبت.

وأشار أحمد السيد مدير عام منطقة شجرة مريم، في تصريحات خاصة للفجر، إلى أن حي المطرية استجاب بقيادة اللواء عبد الصادق عبد المعبود وقام بحملة مكبرة لإزالة أكوام القمامة من محيط سور المزار الأثري الخارجي.

وأضاف السيد أنه في اجتماع سابق ضم الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية، والدكتور أبو بكر عبد الله رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، ورئيس الحي اللواء عبد الصادق، وفي حضور أحمد السيد مدير المنطقة، وتم المطالبة بتوفير عربة نظافة وعمال للمنطقة المحيطة بمنطقة شجرة مريم، وسوف تشرف المنطقة على أعمالهم وتتابعهم.

وأكد أن الحلول المؤقتة ليست علاجًا ناجحًا وأننا في انتظار حلًا جذريًا من حي المطرية المعهود عنه سرعة الاستجابة لخدمة مزارات المطرية الأثرية، وتوفير عربة القمامة بعمالها تحت إشراف الآثار سوف يقضي على مشكلة القمامة المتراكمة باستمرار خارج السور.

وشجرة العذراء مريم في المطرية توجد في أقصى شمال مدينة القاهرة وذلك بالقرب من مسلة سنوسرت المعروفة، وتعتبر شجرة مريم من الآثار القبطية المعروفة في القاهرة وتعرف باسم شجرة العذراء مريم، ويمكن الوصول إليها من شارع متفرع من شارع المطراوى، هو شارع مساكن شجرة مريم.

ذاعت شهرة هذه المنطقة قديما بجامعاتها التي كانت خاصة بالكهنة المصريين العلماء، والذين ذاع صيتهم في تدريس جميع علوم العلم والمعرفة، وقد ذاع صيت وشهرة هذه المنطقة مرة أخرى بسبب مجيء العائلة المقدسة إلى مصر مرورا بتلك المنطقة.

وكانت مصر أول من أستضاف العائلة المقدسة عند هروبها من ظلم هيرودس ملك اليهود الرومانى، في ذلك الوقت، إلى أراد أن يقتل المسيح الطفل حيث قد علم أن هناك مولودا قد ولد وسوف يكون ملكًا على اليهود فاضطرب وخاف على مملكته.

فأمر بقتل جميع الأطفال في منطقة بيت لحم في فلسطين، التي ولد فيها المسيح عليه السلام، وكذلك جميع حدودها من ابن سنتين فيما دون، فهربت العائلة المقدسة إلى مصر.

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ولما مات هيرودس عادت مرة أخرى إلى فلسطين، ولما كان هيرودس ملك اليهود قد أرسل من يبحث عنهم، واستطاع أن يتجسس أخبارهم نظرا لما حدث من معجزات كان يأتيها الطفل أثناء رحلته طول الطريق ومن بين ما روى وعرف أن التماثيل والأصنام كانت تتساقط وتتهشم أثناء مرور الطفل عليها، فذاع صيتهم وتناقلت الألسن قصصهم، فوصل ذلك إلى مسامع الملك هيرودس فقرر إرسال جنوده وزودهم بتوصياته لدى حكام مصر مشددا بالبحث عن هذه العائلة المكونة من يوسف النجار ومريم العذراء والمسيح الطفل.

لما شعرت العائلة بمطاردة رجال هيرودس لهم وقربهم منهم اختبأوا تحت هذه الشجرة، فانحنت عليهم بأغصانها وأخفتهم تماما عن أعين رسل هيرودس حتى مر الركب ونجوا من شرهم.

المقريزى وشجرة مريم:

ذكر المؤرخ الإسلامي المقريزى الذي عاش حوالي منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، أن العائلة المقدسة حطت بالقرب من عين شمس ناحية المطرية وهناك استراحت بجوار عين ماء، وغسلت مريم فيها ثياب المسيح وصبت غسالة الماء بتلك الأراضي، فأنبت الله نبات البلسان ولا يعرف بمكان من الأراضي إلا هناك.

وكان يسقى من ماء بئر تعظمها النصارى وتصدها وتغتسل بمائها وتستشفي به، وقد ذكر أيضا أنه كان يستخرج من البلسان المذكور عطر البلسم، وكان يعتبر من الهدايا الثمينة التي ترسال إلى الملوك وقد ظلت حديقة المطرية لعدة قرون مشهورة كأحد الأماكن المقدسة في الشرق، وكانت مزارا مرموقا لكثير من السياح والحجاج من جهات العالم المختلفة، ولا تزال الكنيسة القبطية المصرية تحتفل بتلك الذكري المباركة أول شهر يونية من كل عام وهى تذكار دخول المسيح أرض مصر.

شجرة مريم أثناء الحملة الفرنسية:

في أثناء الحملة الفرنسية على مصر عرج الجنود الفرنسيون في طريقهم لزيارة شجرة العذراء وكتب الكثير منهم أسماءهم على فروعها بأسنة سيوفهم، ونستطيع أن نرى ذلك واضحا على الشجرة العتيقة.

شجرة مريم الحالية:

يذكر أن شجرة العذراء مريم الأصلية التي استراحت عندها العائلة القدسة قد أدركها الوهن والضعف وسقطت عام 1656 م، فقام جماعة من الكهنة بأخذ فرع من فروع هذه الشجرة وقاموا بزرعها بالكنيسة المجاورة لمنطقة الشجرة والمسماة بكنيسة الشجرة مريم ونمت الشجرة وتفرعت، ومنذ فترة قريبة تم أخذ فرع من هذه الشجرة، وتم زرعها ملاصقة للشجرة الأصلية العتيقة وهى عامرة بالأوراق وثمار الجميز الآن ويذكر أن الناس يذهبون إلى هذه الشجرة يتبركون بها.