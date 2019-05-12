السيسي يجتمع بـ13 قيادة.. ويوجه بضبط الأسواق

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في اجتماع الرئيس اليوم حرص على متابعة شؤون الدولة المختلفة ومن أهمها خفض عجز الموازنة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بجانب المشروعات القومية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعا، ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: الدفاع، الخارجية، البترول والثروة المعدنية، العدل، التموين والتجارة الداخلية، المالية، الداخلية، ورؤساء: المخابرات العامة، هيئة قناة السويس، هيئة الرقابة الإدارية، بجانب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف راضي أن الاجتماع تناول آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم وتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية، بحيث تصبح المنظومة أكثر فاعلية وكفاءة، ووجه الرئيس بتعزيز جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع

وأضاف راضي أن الاجتماع تناول آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم وتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية، بحيث تصبح المنظومة أكثر فاعلية وكفاءة، ووجه الرئيس بتعزيز جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية. اقرأ أيضا| السيسي يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير وشهد الاجتماع متابعة لآخر تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات إليها، والموقف التنفيذي لما يتم إنشاؤه من موانئ ومناطق صناعية ولوجيستية وفق أعلى المواصفات العالمية. Advertisements ووجه الرئيس باستمرار العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين فيها، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة واستغلال ما يتوفر بها من مقومات، أخذا في الاعتبار أن إنشاء وتنفيذ المزيد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتي في إطار دعم جهود الدولة لدفع عملية التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، كما تسهم المنطقة في تعزيز مكانة مصر الدولية في ظل أهمية دورها في إطار جهود تعزيز التجارة الدولية. اقرأ أيضا| مجدي يعقوب: السيسي يساند بقوة قطاعي الصحة والتعليم وتناول الاجتماع أيضا استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، إذ شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات ووفق أفضل المعايير الدولية في التنفيذ. وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية، والخطوات الجارى تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات، بهدف رفع معدلات النمو. اقرأ أيضا| تفاصيل اجتماع السيسي مع كامل الوزير وأول من أمس الخميس، دعا السيسي لاجتماع لعدد من أعضاء الحكومة على شكل اجتماع مصغر للحكومة، إضافة لمسئولين كبار بالدولة، والسبب وراء الاجتماع كان بحث إجراءات التحول الرقمي من خلال المنظومة الآلية الموحدة. الاجتماع ضم كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة. أوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي، أن الاجتماع تناول جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، وذلك في إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة موحدة، والسعي لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات، بما في ذلك استخدام تقنيات المدن الذكية في إدارة وتشغيل المدن. (التفاصيل)

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