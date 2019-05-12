شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة و حواس و جاكوب يعلنون عن انطلاق برنامج سياحي إيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا النشاط وزيرة السياحة؛ ان الوزارة تعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة المصرية؛مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اعتمدته الوزارة يتضمن محورا أساسيا يتعلق بالتنشيط والترويج للسياحة.

جاء ذلك اليوم السبت خلال حفل الإعلان عن سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مجموعة قنوات MediaSet الإيطالية بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية، ويذيعها برنامج Freedom Oltre Il Confine عن مصر.

وأضافت المشاط أن الوزارة تعمل أيضا على إنشاء علاقات متعددة مثل التعاون مع شبكة سي ان ان الإخبارية العالمية؛ ومجموعة قنوات MediaSet الإيطالية؛ فضلا عن التعامل مع كل سوق على حدا.

كما تابعت أن مصر بلد غنية بالتاريخ والحضارة والثقافة والحكايات المشوقة السائحين. ولفتت المشاط ان هناك تعاون مع وزارة الآثار؛ مشيرة إلى أنها تساهم بشكل في التصوير وابراز الجانب الحضارى والتاريخي الهام للتاريخ المصري.

وذكرت الوزيرة أن التعاون مع مجموعة قنوات MediaSet الإيطالية بدأ في سبتمبر الماضي؛ والحلقة التي تم إنتاجها لاقت رواجا كبيرا في ايطاليا؛ حيث شاهدها ما يقرب من 2 مليون مشاهد.

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وأضافت أن هناك إهتمام كبير من الشعب الإيطالي بالاثار والحضارة المصرية؛مشيرة إلى أن السلسلة الجديدة من الحلقات عن الآثار المصرية ستعرضها مجموعة قنوات MediaSet الإيطالية بداية من 22 مايو الجارى.

وشددت على ان العلاقات المصرية -الإيطالية قديمة جدا؛ معربة عن ترحيبه بالشعب الإيطالي في مصر. ووجهت المشاط الشكر لهيئة تنشيط السياحة على الدور الذي تقوم به من أجل فتح أسواق مختلفة للسياحة المصرية.

ومن جانبه قال مدير القناة الرابعة الإيطالية إن القناة مهتمة بالسياحة والآثار والثقافة؛ مشيرة إلى أنه يهدف في التعاون مع وزارة السياحة المصرية على بناء صورة للعالم أجمع.

وأضاف أن مصر أعطت للعالم مثالا في الفن والحضارة والعمارة؛ مشيرة إلى أنه من خلال سلسلة حلقات برنامج Freedom Oltre Il Confine الذي يقدمه المذيع الإيطالى الشهير روبرتو جاكوبو أحد أشهر مقدمى البرامج السياحية الأكثر انتشارا في إيطاليا مع عالم الآثار الدكتور زاهى حواس؛ سنعمل على اكتشاف مصر بصورة خاصة؛ مشددا على أن مصر لديها حضارة قديمة عظيمة .

وأشار إلى أنه يجب أن يعلم الجميع الكثير عن الحضارة المصرية ؛مشيرا إلى انه يريد أن ينقل روعة وجمال الآثار المصرية للمشاهدين الذين يريدون أن يعرفوا الكثير عن مصر والحضارة المصرية القديمة.

كما أكد روبرتو جاكوبو أحد أشهر مقدمى البرامج السياحية الأكثر انتشارا في إيطاليا؛ انه قام بتكريس العديد من الحلقات عن مصر ؛معربا عن تقديره الكبير للحضارة المصرية القديمة .

وعرض المذيع الإيطالي خلال الحفل فيلما عن المتحف المصري الكبير وما يتضمنه من الآثار عظيمة وضخمة تجعله من أهم المتاحف الأثرية على مستوى العالم؛كما تضمن الفيلم لقاء مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عن أهمية المتحف بالنسبة لمصر والعالم أجمع.