انت الان تتابع اعرف رقم جلوسك ولجنتك في امتحانات الثانوية العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طلاب الثانوية العامة
لتسهيل الإجراءات على طلاب الثانوية العامة، أعلنت وزارة التربية والتعليم، إتاحة الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 على موقع الوزارة، بدءً من اليوم السبت، قبل أن يتم توزيعها على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس، يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. وأوضحت الوزارة أن أرقام جلوس الطلاب توزع على الطلاب دون أي مقابل مادي، وفي حالة فقدان الطالب لرقم الجلوس الخاص به يتم استخراج آخر بديل مقابل مبلغ 30 جنيها.
أنه تم إعداد كشوف يوقع كل طالب عليها أمام اسمه بما يفيد استلامه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التي سيؤدى الامتحان فيها.وللحصول على رقم الجلوس واللجنة (اضغط هنا)ويبدأ امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، اعتبارا من يوم السبت 8 يونيو 2019 ويستمر حتى يوم الأربعاء 3
أنه تم إعداد كشوف يوقع كل طالب عليها أمام اسمه بما يفيد استلامه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التي سيؤدى الامتحان فيها.
وللحصول على رقم الجلوس واللجنة (اضغط هنا)
ويبدأ امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، اعتبارا من يوم السبت 8 يونيو 2019 ويستمر حتى يوم الأربعاء 3 يوليو المقبل.
من ناحية أخرى، أعلن وزير التعليم، عن اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان. ومن جانبه، صرح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت 6 يوليو المقبل، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 13 من نفس الشهر. (التفاصيل)
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