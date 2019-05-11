خالد فودة يلتقى بالفنان العالمى جمال مليكة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الفنان التشكيلى العالمى جمال مليكة وقدم له التهنئة على فوزة بميدالية السيناتو لرئيس جمهورية ايطاليا حيث حصدت مصر هذة الجائزة عن طريق فوز الفنان مليكة عليها فى بينالى صوليرا الدولى للفنون 2019

‪ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يلتقى بالفنان العالمى جمال مليكة ويهنئة على فوزه بميدالية السيناتو لرئيس جمهورية ايطاليا‬

فى احتفالية كبرى اقيمت الأربعاء الماضى 1 مايو بمناسبة مرور 50 عام على اقامة البينالى على مسرح ايطاليا بمدينة صوليرا بحضور الدكتور روبيرتو سولومستا محافظ مدينة صوليرا نائبا عن رئيس جمهورية ايطاليا سيرجو ماتريلا بحضور الوفد الدبلوماسى المصرى والقنصل العام المصرى بإيطاليا ونخبة من رجال الأعمال والسياسة والإعلام من مصر وإيطاليا. وحرص الفنان مليكة على مقابلة محافظ جنوب سيناء، تقديرا لرعايتة المحافظ الكاملة له فى كافة المهرجانات الفنية التى اقيمت بمصر وبخاصة مدينة شرم الشيخ.