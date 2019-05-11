- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فودة يلتقى بالفنان العالمى جمال مليكة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الفنان التشكيلى العالمى جمال مليكة وقدم له التهنئة على فوزة بميدالية السيناتو لرئيس جمهورية ايطاليا حيث حصدت مصر هذة الجائزة عن طريق فوز الفنان مليكة عليها فى بينالى صوليرا الدولى للفنون 2019
فى احتفالية كبرى اقيمت الأربعاء الماضى 1 مايو بمناسبة مرور 50 عام على اقامة البينالى على مسرح ايطاليا بمدينة صوليرا بحضور الدكتور روبيرتو سولومستا محافظ مدينة صوليرا نائبا عن رئيس جمهورية ايطاليا سيرجو ماتريلا بحضور الوفد الدبلوماسى المصرى والقنصل العام المصرى بإيطاليا ونخبة من رجال الأعمال والسياسة والإعلام من مصر وإيطاليا. وحرص الفنان مليكة على مقابلة محافظ جنوب سيناء، تقديرا لرعايتة المحافظ الكاملة له فى كافة المهرجانات الفنية التى اقيمت بمصر وبخاصة مدينة شرم الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد فودة يلتقى بالفنان العالمى جمال مليكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.