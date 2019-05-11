شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع نقل الأسئلة وسط حراسة مشددة وجاهزية اللجان لاستقبال 52 ألف و331 طالب وطالبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية التي ستنطلق غداً الأحد،وتم تجهيز 318 لجنة لاستقبال 52 ألف و331 طالب وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، كما تابعت وكيل الوزارة، استلام الإدارات التعليمية لأوراق الأسئلة من مركز طبع الأسئلة بالمديرية وتم وضعها في صناديق خشبية وتحميلها على سيارات وسط حراسات مشددة. جاء ذلك بحضور بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمدير العام للتعليم العام ،وعدد من قيادات المديرية، ومديري الإدارات التعليمية.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي ،غداً الاحد،مشيرة إلى أنها شددت على عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين والمراقبين المحمول، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.

وأضافت «كشك»، إنها توجه الشكر للواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، للجهد المبذول لرجال الأمن لمتابعة خطوط السير، ومرافقين المسئولين عن توزيع الأسئلة على المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية ،مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب،ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات، ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكدة أن جميع أوراق الإجابة بالكنترول كافية، ولا يوجد عجز بها.

وقالت وكيل الوزارة، إنها شددة على اتباع التعليمات الخاصة بالإمتحانات والموانع التي تحول دون اشتراك في الإمتحانات، حذرت من الغش، مؤكدة أن هناك عقوبات صارمة في حالة الغش الجماعي، مشددة على فحص أوراق الإجابة والتأكد من كتابة الطالب بياناته صحيحه،كما حذرت من دخول أي متابع للجان مالم يكن معه خطاب رسمي بمتابعتها، مؤكدة أنه لن يسمح بالدخول إلا للمحافظ ووكيل الوزارة ومدير الإدارة فقط، مؤكدة أن التصحيح سيبدأ في اليوم الثاني لعقد الإمتحانات.

وأكدت وكيل الوزارة، أنه ستُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية حسب الجدول المعد على مستوى المحافظة من شؤون الطلاب بديوان المديرية،يوم الأحد الموافق12 مايو، مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية ،ويوم الاثنين 13مايو، مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، ويوم الثلاثاء 14 مايو مادتي العلوم وجبر، ويوم الأربعاء 15مايو، مادتي هندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الخميس 16مايو مادة اللغة الانجليزية.