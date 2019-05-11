شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تشترط إعلان نتائج «الإعدادية» بإجراء كشف فيروس «سي» (منشور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عممت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، السبت، منشورًا صادرًا من قطاع التعليم العام بالوزارة يحمل رقم ١٥٢١ ضمن المشاركة في حملة القضاء على فيروس سي وحملة ١٠٠ مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستهداف وزارة الصحة لتلاميذ المرحلة الإعدادية للقضاء على الفيروس وموافقة ولي الأمر على إجراء الكشف والتحاليل.

قررت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر ربط إعلان نتيجة المرحلة الإعدادية للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي للتعليم العام والخاص والتجريبي المميز واللغات إلا بعد حضور ولي أمر الطالب بما يفيد إجراء الكشف والتحليل لفيروس سي كمسوغ لتسلّم نتيجة الفصل الدراسي ٢٠١٨ /٢٠١٩ بناء على التعليمات الواردة من قطاع التعليم العام بالوزارة.

وأكدت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم التشديد على مديري المدارس للإعلان عن أماكن عيادات الكشف الطبي المجاني للطلاب حتى يتمكن الطلاب المختلفون عن المشاركة في الحملة من إجراء الكشف الطبي والتحاليل اللازمة، وذلك بكل إدارة تعليمية من رأس غارب شمالًا حتى مرسى علم جنوبًا.

صورة ضوئية من المنشور الصادر لقطاع التعليم العام بالوزارة