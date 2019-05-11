شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة الجديدة من 2 صباحًا إلى 2 ظهر الغد لأعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه نظرًا لأعمال الصيانة بالمأخذ الرئيسى لمحطة المياه بمدينة العبور، سيتم انقطاع المياه عن المناطق الآتية:
أولًا: التجمع الأول، جميع المجاورات، مدينة الرحاب، مناطق الياسمين، مناطق البنفسج، وعمارات البنفسج، مناطق الخدمات.
ثانيًا: التجمع الخامس، جميع الأحياء، الشويفات، الجولف وغرب وامتداد الجولف، أرابيلا وغرب أرابيلا، الدبلوماسيين، جنوب الأكاديمية، وشرق الأكاديمية، مركز خدمات المدينة الأول والثاني.
ثالثا: التجمع الثالث، مناطق إسكان الشباب محليات 3 و4 و5 و6.
وذلك من غد الأحد الساعة 2 صباحًا حتى انتهاء أعمال الصيانة في 2 ظهرًا.
وقال رئيس الجهاز: «توجد سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين على الخط الساخن 15100».
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