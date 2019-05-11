شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ رئيس جنوب أفريقيا بولايته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، السبت، بسيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، مساء السبت، إن الرئيس وجه التهنئة للرئيس «رامافوزا» بمناسبة فوز حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم بالانتخابات البرلمانية في جنوب أفريقيا، وتوليه ولاية جديدة كرئيس للجمهورية بدءًا من شهر مايو الجاري، متمنيًا له استمرار التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه.

وأكد «راضي» أن الرئيس أعلن اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية بجنوب أفريقيا، معربًا سيادته عن التطلع لمواصلة العمل مع شقيقه الرئيس «رامافوزا» على تعزيز أطر التعاون بين البلدين، فضلًا عن تطوير التنسيق والتشاور المتبادل إزاء مختلف الموضوعات الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، على النحو الذي يتسق مع المسار الطبيعي والتاريخي للعلاقات التي تجمع مصر بجنوب أفريقيا.

من جانبه، أعرب «رامافوزا» عن تقديره للرئيس السيسي، مؤكدًا حرصه على تدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل كل مسارات التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، بالإضافة إلى تعظيم التنسيق وتبادل الرؤى إزاء القضايا الأفريقية المختلفة، بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك، لاسيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.