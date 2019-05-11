"مرسي في اقتحام السجون والسيطرة على حريق مصنع كرداسة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين في الخليفة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على تاجر مخدرات، بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام.

وردت معلومات للمقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، مفادها قيام "أ.م"، عاطل، وشهرته "ولاعة" بالاتجار في المواد المخدرة.

وأضافت التحريات أن المتهم يتخذ من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الآثم.

الجنح تبرئ المخرج أحمد النحاس من البلاغ الكاذب ضد الفنانة سميحة أيوب

قضت محكمة جنح الطالبية، اليوم السبت، ببراءة المخرج أحمد النحاس من تهمة البلاغ الكاذب ضد الفنانة سميحة أيوب، ورفض الدعوى المدنية المقامة منها.

كان المخرج أحمد النحاس تقدم ببلاغ يتهم الفنانة سميحة أيوب بالتزوير في الأوراق الرسمية لإخفاء سنها الحقيقي حتى تتمكن من الاستيلاء على أموال الدولة، عن أنها ممثلة في وزارة الثقافة؛ حيث سعت للاستمرار بوظيفتها بعد بلوغها السن القانوني للتقاعد بـ8 سنوات، بحسب ما جاء في بلاغ المخرج أحمد النحاس.

فتاة وثقت جريمة قتل خالتها وإصابتها على يد والدها.. والنيابة تحقق

تسلمت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، السبت، تقريرا من خبراء في الإذاعة والتلفزيون عن تسجيل صوتي قدمته فتاة زعمت أن والدها حاول قتلها، وطعن خالتها ففارقت الحياة في منطقة أوسيم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن مشادة كلامية وقعت بين الاب وابنته لرغبتها في الإقامة عند أسرة والدتها بزعم أنه يسيء معاملتها،ما دفع خالتها للتدخل للفض بينهما.

استشاط الأب غضبا واستل سكينا وطعن ابنته وخالتها. أصيبت الابنة فيما فارقت الخالة الحياة، بحسب التحقيقات.

تأجيل محاكمة "مرسي" و28 آخرين بقضية "اقتحام السجون" لـ19 مايو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع طرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 آخرين بقضية "اقتحام السجون"، لجلسة 19 مايو الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

قضايا الدولة تجنب الدولة دفع مبلغ 20 مليون جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 8446 لسنة 28 ق، المقامة من الممثل القانوني لإحدى شركات التنمية والتعمير الزراعي ضد محافظ الوادي الجديد وآخرين بصفتهم، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: برفض الدعوى.

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ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعي بصفته برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم أصلياً: بإلزام محافظ الوادي الجديد بتسليم الشركة المدعية النسخة الأصلية المخصصة لها من عقد بيع مساحة 800 فدان وما عليها من آبار الكائنة بطريق موط شرق العوينات مركز الداخلة بالوادي الجديد، وعدم التعرض للشركة في استغلال تلك المساحة وإلزام المدعى عليهم بغرامة بمبلغ ألف جنيه حتى تمام التسليم، واحتياطياً: إلزام المدعى عليهم بتعويض الشركة.

بعد سلسلة انفجارات.. السيطرة على حريق بمخزن للـ "تنر" في كرداسة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، في السيطرة على حريق هائل اندلع بمخزن داخل مصنع تنر بمنطقة كرداسة.

تلقى اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من غرفة النجدة باندلاع حريق بمخزن داخل مصنع تنر بعد سلسلة من الانفجارات ببراميل التنر.

وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء تحت إشراف اللواء هاني سعيد، وكيل الحماية المدنية بالجيزة، وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة النيران، والسيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده للمصانع المجاورة، وإخلاء المخزن من العمال؛ حفاظا على أرواحهم.

"طلب فدية" وراء اختطاف معاق بأسيوط.. والأمن يضبط الجناة

قطاع الأمن العام نجح بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط، في ضبط 3 من مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة ومطالبة والده بفدية 350 ألف جنيه بأسيوط، وتحرير المختطف.

تلقى قسم شرطة ثانٍ أسيوط من أحد الأشخاص "فني إسعاف بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، بتغيب ابنه من ذوي القدرات الخاصة، وتلقيه اتصال هاتفي من هاتف "محدد"، يفيد طلب مبلغ مالي قدره (350 ألف جنيه) نظير إعادته.

الأموال العامة: ضبط مندوب مبيعات اختلس 280 ألف جنيه من شركة مياه

ضبطت مباحث الأموال العامة، مندوب مبيعات بإحدى شركات المياه الغازية، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 280 ألف جنيه من أموال الشركة التي يعمل بها.

تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط مندوب مبيعات بشركة لتصنيع وتعبئة المياه الغازية، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ "280,000- مائتان وثمانون ألف جنيه" قيمة بضائع من منتجات الشركة محل عمله، قام باستلامها وبيعها للعملاء بدائرة مركز كفر الزيات، واختلاسها لنفسه ورفضه ردها للشركة وانقطاعه عن العمل.

بـ 200 جرام هيروين وسلاح ناري.. ضبط "ديلر" مخدرات بمنطقة السحر والجمال

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري.

وأسفر الجهود عقب مداهمة المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال"، عن ضبط "عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات" لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبخاصة مخدر الهيروين، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته لأسلحة نارية لحماية تجارته غير المشروعة، وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بطريق بلبيس/ العاشر دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وضُبط بحوزة المتهم "200" جرام من مخدر الهيروين، فرد خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالي قدره 1335 جنيه، ميزان حساس، هاتف محمول.

ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ 2.3 مليار جنيه خلال أسبوع

واصلت أجهزة الأمن حملاتها لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت في ضبط 919 قضية في مجال الضرائب والرسوم خلال أسبوع.

وأسفرت الجهود عن ضبط 152 حالة ضرائب عامة، وكشف 79 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و11 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، و13 قضية في مجال الجمارك، وضبط 210 قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و134 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وبلغ حجم التعاملات في تلك القضايا 2 مليار و368 مليونا و630 ألفا و470 جنيها وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.