عُثر على جثته متفحمة.. مأساة عامل في حريق "مصنع كرداسة "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: 3 ساعات متواصلة عكف خلالها رجال الحماية المدنية بالجيزة، على إخماد نيران حريق هائل التهم مصنع لتعبئة التنر بمركز كرداسة، اليوم السبت. تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بقرية "كمبرة". Advertisements تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزانين، بقيادة العميد خالد المراكبي مدير إطفاء أكتوبر، والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، والرائد وليد فوزي. وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة النيران، والسيطرة على الحريق إلا أنه مع انتهاء عملية التبريد عُثر على جثة شاب متفحمة بالكامل، وتبين أنها لعامل في المصنع ويدعى عبدالرحمن عبدالناصر الدين 17 سنة، مقيم في ناهيا. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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