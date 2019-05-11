محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على تاجر مخدرات، بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام. وردت معلومات للمقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، مفادها قيام "أ.م"، عاطل، وشهرته "ولاعة" بالاتجار في المواد المخدرة. Advertisements وأضافت التحريات أن المتهم يتخذ من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الآثم. بالعرض على العميد علي نور الدين، مفتش مباحث الخليفة، أمر بضبطه، وبعمل كمين محكم تمكن الرائد أحمد الكردي، معاون أول مباحث الخليفة من الايقاع به وبحوزته كيلو هيروين، وميزان حساس، وسلاح أبيض، ومقص، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي 170 جنيه. وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين في الخليفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.