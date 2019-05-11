غدًا.. قطع المياه عن العبور والشروق والنهضة والسلام لمدة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، انقطاع المياه عن 7 مناطق؛ نظراً لأعمال الصيانة بالمأخذ الرئيسي لمحطة المياه بمدينة العبور.

وتشمل هذه المناطق: مدن العبور والشروق ومدينة السلام ومدينة النهضة، والفاروقية ومدينة قباء، وبعض مناطق السد العالي بجسر السويس.

وأضاف عمران، في بيان اليوم، أن قطع الخدمة سيكون من الساعة 2 صباح الأحد، حتى انتهاء أعمال الصيانة الساعة 2 ظهرًا.

وقال رئيس الجهاز: يوجد سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 15100 بالنسبة للمدن الجديدة، و125 لباقي المناطق، وعلى المواطنين والمستشفيات والمخابز وغيرها توفير احتياجاتهم لحين عودة المياه.