محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، انقطاع المياه عن 7 مناطق؛ نظراً لأعمال الصيانة بالمأخذ الرئيسي لمحطة المياه بمدينة العبور.
وتشمل هذه المناطق: مدن العبور والشروق ومدينة السلام ومدينة النهضة، والفاروقية ومدينة قباء، وبعض مناطق السد العالي بجسر السويس.
وأضاف عمران، في بيان اليوم، أن قطع الخدمة سيكون من الساعة 2 صباح الأحد، حتى انتهاء أعمال الصيانة الساعة 2 ظهرًا.
وقال رئيس الجهاز: يوجد سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 15100 بالنسبة للمدن الجديدة، و125 لباقي المناطق، وعلى المواطنين والمستشفيات والمخابز وغيرها توفير احتياجاتهم لحين عودة المياه.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. قطع المياه عن العبور والشروق والنهضة والسلام لمدة 12 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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