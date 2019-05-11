لجنة لتقييم عمال "55 يومًا" بالسكة الحديد.. فمن هم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

قالت مصادر بوزارة النقل، إن هيئة السكك الحديدية شكّلت لجنة فنية لتقييم العاملين بالهيئة بنظام "55 يومًا"؛ للاحتفاظ بالعناصر الفعالة والاستغناء عن غير النشطين.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أن عمال "55 يومًا" استعانت بهم في بعض الوظائف الفنية والإدارية منذ سنوات، ويعملون بنظام التعاقد الذي يتم تجديده كل شهرين، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة من فحص جميع بيانات وطبيعة عمل هؤلاء العمال خلال أسبوع، وعرض موقفهم على وزارة النقل لاتخاذ قرار بشأنهم.

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وأشارت إلى أن عدد العاملين بنظام "55 يومًا"، يبلغ نحو 1150 عاملًا، موزعين على أغلب قطاعات الهيئة، ويتم الاعتماد عليهم لسد العجز في بعض الوظائف، ويتقاضون 35 جنيهًا عن اليوم، فيما يحرمون من الحوافز والمنح التي تُصرف للعاملين الأساسيين بالهيئة.

وفي وقت سابق، أرسلت هيئة السكك الحديدية أوراق 550 عاملًا منهم إلى هيئة التنظيم والإدارة لاتخاذ قرار بتعيينهم، فيما لم يرد الجهاز حتى الآن.

وقالت المصادر: "جهاز التنظيم والإدارة، حدد شروط قبل التثبيت منها مرور 3 سنوات عمل، والانتظام في العمل، والحصول على مقابل مادي، وكشوف صرف مرتبات منتظمة".