الحرارة تواصل الارتفاع.. الأرصاد تعلن طقس الأحد (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها غدًا الأحد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 35

شبين الكوم 17 35

طنطا 16 34

دمنهور 16 35

الإسكندرية 15 26

بلطيم 16 27

مطروح 18 24

السلوم 16 23

سيوة 16 31

بورسعيد 18 26

دمياط 18 26

الزقازيق 17 36

الاسماعيلية 20 36

السويس 17 34

العريش 16 28

رفح 17 27

رأس سدر 17 32

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نخل 09 33

نويبع 20 35

طابا 19 34

كاترين 13 26

الطور 19 31

شرم الشيخ 21 31

الغردقة 20 32

مرسى علم 22 31

الفيوم 18 36

بنى سويف 18 36

المنيا 18 36

أسيوط 17 36

سوهاج 18 36

قنا 19 37

الأقصر 19 37

أسوان 20 38

أبوسمبل 19 38

الوادى الجديد 17 38

شلاتين 20 32

ابو رماد 21 31

حلايب 22 29

راس حدربة 21 30