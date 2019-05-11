البابا تواضروس يبدأ رحلته الرعوية بزيارة كنيسة العذراء بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، إلى كنيسة السيدة العذراء بدوسلدورف بألمانيا، يرافقه الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والكنائس التي حوله، وعمدة المدينة والآباء الكهنة.

جاء ذلك في بيان للكنيسة الأرثوذكسية اليوم السبت.

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وقالت الكنيسة الأرثوذكسية، إن البابا استُقبل بفرح عميق ومشاعر فياضة مملوءة بالمحبة من شعب الكنيسة، والآباء كهنة ايبارشية جنوب ألمانيا والأنبا بطرس الأسقف العام والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا بافلوس أسقف اليونان.

كما كان في استقباله السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر في ألمانيا، إلى جانب السفير خالد طه القنصل العام بفرنكفورت.

بدأ البابا تواضروس اليوم رحلة رعوية جديدة للكنائس المصرية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بألمانيا يستهلها بزيارة مدينة دوسلدروف.