محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، اليوم السبت، عن إقامة برنامج متميز، يبدأ في التاسعة والنصف مساء غد الأحد، في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه القطاع في مراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان.
ويعرض مركز إبداع "قبة الغوري" العرض الصوفي "طقوس السمو"، يتضمن مجموعة من الأشعار الصوفية والتي تجمع التراث الإسلامي والقبطي معاَ بمشاركة فرقة "سماع" للإنشاد الصوفي، فرقة سماع للتراتيل والألحان القبطية، فرقة سماع للترانيم الكنائسية "أكابيلا"، فرقة سماع للرقص الصوفي المولوي وفرقة إندونيسيا للإنشاد.
والحفل رؤية فنية وإخراج الفنان انتصار عبدالفتاح ، أداء "هاني عبد الحي".
وفي مركز الإبداع ببيت السحيمي بشارع المعز، تقدم فرقة "النيل للآلات الشعبية ـ شعبة الفنون الشعبية" أولى عروضها الفنية، إخراج الفنان الكبير عبد الرحمن الشافعي.
كما يقيم "بيت الشعر العربي" ببيت الست وسيلة ، خلف الجامع الأزهر ، أمسية شعرية بعنوان "قراءات الشعر الصوفي المصري"، حيث يخصص "بيت الشعر" أمسياته طوال شهر رمضان للاحتفاء بالشعر الصوفي.
وتتضمن الأمسية إلقاء عدد من قصائد "ابن الفارض ، ذو النون المصري ، وابن عطاء الله السكندرى، ويشترك في إلقائها أحمد طه عبد العزيز موافى، عماد غزالى، شيرين العدوى واحمد عبد الفتاح.
كانت هذه تفاصيل خبر حفلات صوفية وأمسيات شعرية بمراكز الإبداع.. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.