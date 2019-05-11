أخبار مصر | القنصل العام فى سيدني يحضر حفل إفطار جمعية دار الفتوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنصل العام فى سيدني يحضر حفل إفطار جمعية دار الفتوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر ياسر عابد قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدني، حفل الإفطار الذي أقامته جمعية دار الفتوى بغرب سيدني، حيث حضر الإفطار لفيف من السياسيين الأستراليين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد وعدد من الشخصيات الدينية.

جدير بالذكر، أنه سبق إيفاد أئمة من دار الفتوى إلى الأزهر الشريف لتلقى دورات تؤهلهم للتعريف بقيم الإسلام الوسطي السمح، كما يحرص الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية بصورة دورية على إيفاد شيوخ ومقرئين إلى الدار والجمعيات الدينية الإسلامية الأخرى فى سيدني لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل.

وقد قام القنصل العام خلال الإفطار بتوزيع شهادات تقدير لعدد من الأئمة، والذين أتموا دورات تدريبية بالأزهر الشريف.