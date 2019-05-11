انت الان تتابع وزير النقل: بدء إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه تم تسليم موقع العمل في لكوبري البديل لخزان أسوان، باعتبار أن كوبرى الخزان القديم سيتم منع الحركة المرورية عليه بداية من عام 2021، إذ يحتاج خزان أسوان التاريخي -والذي يعود لعام 1898- إلى أعمال الصيانة، وأنه يجب أن يكون هناك كوبري بديل، في ظل أن الكوبري القديم المار على جسم الخزان، أصبح لا يتحمل الحمولات الكبيرة، متابعا أنه وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من المحور البديل لكوبري خزان أسوان، خلال 24 شهرا فقط، معتبرا أن ذلك يعد تحدى جديد.

وأضاف الوزير، عقب تفقده الموقع البديل لكوبري خزان أسوان، أن الكوبرى البديل يربط الشرق بالغرب ويصل لطريق أسوان القاهرة الصحراوي الغربي، ومسافة 320 مترا تمر على النيل، ويصل عرض الكوبري 32 مترا بتكلفة تقديرية تصل لحوالي 2 مليار جنيه. وتابع أن المحور البديل سيكون تنموي وليس مروريا فقط، لأنه مستقبلا سيتم