انت الان تتابع وزير النقل: بدء إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه تم تسليم موقع العمل في لكوبري البديل لخزان أسوان، باعتبار أن كوبرى الخزان القديم سيتم منع الحركة المرورية عليه بداية من عام 2021، إذ يحتاج خزان أسوان التاريخي -والذي يعود لعام 1898- إلى أعمال الصيانة، وأنه يجب أن يكون هناك كوبري بديل، في ظل أن الكوبري القديم المار على جسم الخزان، أصبح لا يتحمل الحمولات الكبيرة، متابعا أنه وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من المحور البديل لكوبري خزان أسوان، خلال 24 شهرا فقط، معتبرا أن ذلك يعد تحدى جديد.
وأضاف الوزير، عقب تفقده الموقع البديل لكوبري خزان أسوان، أن الكوبرى البديل يربط الشرق بالغرب ويصل لطريق أسوان القاهرة الصحراوي الغربي، ومسافة 320 مترا تمر على النيل، ويصل عرض الكوبري 32 مترا بتكلفة تقديرية تصل لحوالي 2 مليار جنيه. وتابع أن المحور البديل سيكون تنموي وليس مروريا فقط، لأنه مستقبلا سيتم
وأضاف الوزير، عقب تفقده الموقع البديل لكوبري خزان أسوان، أن الكوبرى البديل يربط الشرق بالغرب ويصل لطريق أسوان القاهرة الصحراوي الغربي، ومسافة 320 مترا تمر على النيل، ويصل عرض الكوبري 32 مترا بتكلفة تقديرية تصل لحوالي 2 مليار جنيه.
وتابع أن المحور البديل سيكون تنموي وليس مروريا فقط، لأنه مستقبلا سيتم من خلاله ربط مصر بإفريقيا من خلال الطريق الصحراوي الجنوبي، ليكون جزء من طريق القاهرة – كيب تاون، ومن اليوم تواجدت الشركات المنفذة وسيبدأ العمل فيه من الغد.
وكشف أن هيئة الطرق لديها خطة لتطوير طريق أسوان القاهرة الصحراوي على عدة مراحل من القاهرة للمنيا بطول 230 كيلومترا، الذي سيصبح 5 حارات في الاتجاهين منها 3 للملاكي و 2 للنقل الثقيل، وسيكون نقلة كبيرة فى الطرق في خط الصعيد.
اقرأ أيضًا: الوزير يبحث مشكلات العاملين بهيئة وادي النيل بأسوان
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل: بدء إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.