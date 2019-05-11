شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصل «دوسلدروف» الألمانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، مدينة دوسلدروف الألمانية، ويرافقه السفير خالد أحمد طه، قنصل مصر بفرانكفورت.
كان في استقبال قداسة البابا بالمطار نيافة الأنبا ميشائيل، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس، كريفلباخ والكنائس التي حوله بألمانيا، وعمدة دوسلدورف Mr. Conzen، والآباء الكهنة القمص بولس نعيم والقس بطرس بشاي.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يصل «دوسلدروف» الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.