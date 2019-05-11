شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصل «دوسلدروف» الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، مدينة دوسلدروف الألمانية، ويرافقه السفير خالد أحمد طه، قنصل مصر بفرانكفورت.

كان في استقبال قداسة البابا بالمطار نيافة الأنبا ميشائيل، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس، كريفلباخ والكنائس التي حوله بألمانيا، وعمدة دوسلدورف Mr. Conzen، والآباء الكهنة القمص بولس نعيم والقس بطرس بشاي.